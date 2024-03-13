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鳥山明留給粉絲驚喜禮物 動畫Sand Land開播倒數

2024/3/13 13:38（3/13 14:40 更新）
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日本經典漫畫「七龍珠」作者鳥山明逝世讓全球粉絲不捨，Disney+宣布，改編自鳥山明短篇故事的動畫影集Sand Land: The Series將於20日上線。（Disney+提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年3月13日
日本經典漫畫「七龍珠」作者鳥山明逝世讓全球粉絲不捨，Disney+宣布，改編自鳥山明短篇故事的動畫影集Sand Land: The Series將於20日上線。（Disney+提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年3月13日
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（中央社記者葉冠吟台北13日電）日本經典漫畫「七龍珠」作者鳥山明逝世讓全球粉絲不捨，Disney+今天宣布，改編自鳥山明短篇故事的動畫影集Sand Land: The Series將於20日上線，為粉絲送上驚喜禮物。

Sand Land: The Series改編自漫畫家鳥山明在「七龍珠」連載完結後，於週刊少年JUMP進行的短期集中連載作品，故事建立在2023年電影「沙漠大冒險」的宇宙觀，為觀眾帶來全新冒險故事與角色，經典角色包括惡魔之子貝爾傑布、妖怪西夫及保安官拉歐都將回歸影集與觀眾見面。

Disney+指出，這部共13集的動畫將帶觀眾進入一個水源幾乎枯竭，且僅存水源被貪婪國王掌控的世界；保安官拉歐因厭倦國王獨斷統治，決定向沙之國的惡魔尋求幫助，一同展開尋找「夢幻之泉」的冒險之旅。相比電影劇場版，動畫影集還追加了部分原著場面及鳥山明構想的後續新劇情。

動畫影集由「機動戰士鋼彈」及Love Live!的動畫公司萬代南夢宮影像製作，還有以製作POP TEAM EPIC和「JOJO的奇妙冒險」片頭動畫聞名的神風動畫工作室，及善於製作3DCG動畫的ANIMA動畫製作公司聯合出品。（編輯：陳仁華）1130313

影片來源：Bandai Namco Entertainment America
#Disney+
#鳥山明
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