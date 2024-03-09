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紀念漫畫家鳥山明 日職熱身賽轉播燈號成「龍珠」藏巧思

2024/3/9 14:05（3/9 14:54 更新）
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（中央社記者謝靜雯台北9日電）日本漫畫家鳥山明1日急性硬膜下血腫過世，享壽68歲，人氣作品「七龍珠」受許多日職球員喜愛，昨天日職熱身賽有日本球迷分享轉播單位將好壞球數、出局數燈號換成龍珠圖案。

漫畫家鳥山明逝世，有日本球迷在社群網站貼文分享昨天日本職棒熱身賽轉播畫面，包括千葉羅德海洋隊與軟銀鷹隊、東京養樂多燕子隊與阪神虎隊比賽，轉播單位都特地將轉播畫面上的好壞球數、出局數燈號換成龍珠圖案、以紀念鳥山明。

日職也有許多球員是「七龍珠」漫畫的粉絲，阪神虎隊2023年新人選秀會第一指名投手下村海翔接受日媒訪問就透露，只要被問起最喜歡的漫畫，一定回答是「七龍珠」，搬進球隊宿舍時也帶了整套42本「七龍珠」漫畫。（編輯：李亨山）1130309

#日本
#日職
#七龍珠
#鳥山明
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