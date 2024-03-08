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鳥山明辭世 配音悟空38年聲優：腦中一片空白

2024/3/8 21:57（3/8 22:40 更新）
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在動畫七龍珠中替悟空配音38年的聲優野澤雅子（右）透過事務所表達對鳥山明的追悼。（右圖共同社；左圖取自七龍珠官方網頁dragon-ball-official.com）
在動畫七龍珠中替悟空配音38年的聲優野澤雅子（右）透過事務所表達對鳥山明的追悼。（右圖共同社；左圖取自七龍珠官方網頁dragon-ball-official.com）
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（中央社記者戴雅真東京8日專電）以「七龍珠」等作品聞名的日本漫畫家鳥山明，3月1日因急性硬膜下血腫過世，享壽68歲。在動畫「七龍珠」中替主角「悟空」配音38年的聲優野澤雅子，透過事務所發表追悼。

87歲的野澤透露聽聞鳥山明

鳥山明小檔案

  • 生日：1955年
  • 出生地：日本愛知縣名古屋市
  • 得獎：第27屆小學館漫畫賞、第40屆安古蘭國際漫畫節40週年特別獎、 法國藝術與文學勳章 Shvalier
  • 作品：
    漫畫「七龍珠」、「怪博士與機器娃娃」
    遊戲「勇者鬥惡龍」、「超時空之鑰」、「藍龍」角色設定
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死訊的心境，「我不想相信。因為不想思考，我的腦中一片空白。」

「即使如此，只要想到每次見面時，鳥山老師對我說的『悟空就拜託妳了』，我就能保持這種感情，『我會陪著悟空直到我的生命終結』。老師，請從空中守護著我們。希望您能安詳前往他界。」

鳥山明於1978年以「Wonder Island」正式出道，之後在「週刊少年JUMP」連載「怪博士與機器娃娃」、「七龍珠」等人氣作品，尤其是從1984年開始連載的「七龍珠」風靡全球，被改編為動畫版與真人版，至今仍受到大家喜愛。

 自「七龍珠」動畫從1986年開始播出以來，野澤雅子就替「悟空」配音至今。

鳥山明的死訊一開始傳出時，野澤因為受到巨大衝擊，她的事務所在接受媒體詢問時表示，她無法立即發表評論。網友紛紛留言安慰野澤，有人表示，「她的感覺一定就像是失去了家人。」

野澤雅子和鳥山明的淵源頗深，她不僅替「悟空」配音，也替「悟空」的兒子「悟飯」、「悟天」配音，替父子3人發聲。

她過去受訪時曾透露喜悅與自豪之情，「能夠同時替父子3人配音，真的很棒。即使是同一個角色，當角色從小孩長大後，有時候也會替換聲優。所以當我在劇本上看到自己的名字時，真的很高興。」

野澤去年也在廣播節目透露被選上替「悟空」配音的幕後故事。

她表示，當年在試鏡時，鳥山明直接指名由她擔任悟空，雖然聲優的名字在試鏡時保密，但鳥山明一聽到她的聲音就說，「只有這個人能夠替悟空配音！」

野澤替「悟空」的台詞創造出許多表現方法。鳥山明後來說，「當我畫漫畫的時候，腦中會出現野澤的聲音唸著台詞。」這使得野澤非常高興。她曾表示，「現在悟空就像是我的分身，是一個寶物。」（編輯：高照芬）1130308

七龍珠作者鳥山明1日辭世，週刊少年JUMP等編輯部8日發聲明，讚揚感謝他的偉大創作成就。（左圖共同社；右圖取自Kami Sama Explorer Museum Flickr，CC BY-NC-SA 2.0）
七龍珠作者鳥山明1日辭世，週刊少年JUMP等編輯部8日發聲明，讚揚感謝他的偉大創作成就。（左圖共同社；右圖取自Kami Sama Explorer Museum Flickr，CC BY-NC-SA 2.0）
#悟空
#七龍珠
#鳥山明
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