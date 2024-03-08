七龍珠作者鳥山明離世 馬克宏PO簽名畫悼念

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（中央社巴黎8日綜合外電報導）以「七龍珠」等作品享譽國際的日本漫畫家鳥山明逝世消息今天曝光後，法國總統馬克宏在社群媒體X發文，上傳鳥山明的簽名畫作，表達哀悼之情。

日本媒體報導，以七龍珠等作品聞名的日本漫畫家鳥山明，3月1日因急性硬膜下血腫過世，享壽68歲。東映動畫公司與刊登過鳥山明作品的集英社紛紛發布聲明致哀。

鳥山明的工作室BIRD STUDIO今天發布聲明告知外界噩耗，稱「鳥山明熱心投入許多工作，而且還有許多事情尚未完成，相當遺憾他離開人世」。

馬克宏（Emmanuel Macron）也在X發文附上一幅簽繪版畫作，上面畫有七龍珠主角悟空及大反派魔人普烏，圖中有鳥山明的平假名簽名，並且寫著「馬克宏總統」，日期是2021年7月。

此外，馬克宏還寫道：「致鳥山明及數以百萬跟著他一起成長的粉絲們。」（譯者：陳正健）1130308