台灣漫畫家悼鳥山明：創意無限外星人是許多作者的啟蒙

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（中央社記者邱祖胤台北8日電）日本漫畫家鳥山明過世，台灣許多創作者及漫畫家深表哀悼，阮光民今天說：「鳥山明根本是外星人來到人間。」黃俊維表示，鳥山明的分鏡及動作至今仍是業界天花板。

阮光民接受中央社記者電話訪問表示，他在讀國中時非常迷鳥山明，尤其是「怪博士與機器娃娃」，每個星期都在等漫畫週刊連載，期待有新的笑料及點子，覺得「這位作者是個腦洞很開的人」。

阮光民說，鳥山明創意無限，畫風也有別於同期漫畫家的風格，可以說是鶴立雞群的人物，許多點子如拿著便便追著人跑，或是一拳把地球打裂，都令人印象深刻。

在創作上，阮光民對鳥山明對動作的刻畫及分鏡特別推崇，他自己從中學到許多，比如「七龍珠」裡的打鬥，為了表現悟空的速度有多快，當對手被打飛到很遠的地方，悟空卻早已出現在此人的上空，這種節奏表現帶給創作者很多靈感。

阮光民說，至今很多漫畫語言、分鏡節奏等元素，可說都來自鳥山明的開創，甚至許多好萊塢的電影都可以看到類似的影子。

漫畫家、台北市漫畫工會理事長黃俊維表示，鳥山明這3個字代表的是1個時代，「學生時代同學們總是會模仿老師（鳥山明）的畫作然後彼此分享，他幾乎是很多人畫漫畫的啟蒙」。

黃俊維說，他常看到有些作品不知不覺就會使用鳥山明的邏輯，像是角色就是會發氣功、飛來飛去等世界觀，「剛學畫漫畫時，很多前輩會叫我們看鳥山明的動作場面及分鏡，他總是可以用很少的格子處理動作，卻又很流暢，目前看起來仍是天花板的水準」。

漫畫家Bo2則指出「怪博士與機器娃娃娃」對整個80年代台灣的影響，不只角色的形塑無法被超越，故事點子也不斷推陳出新，周邊商品一推出也幾乎全民買單。

Bo2提到他在讀復興商工美工科時，有同學當「工具人」自己費心製作鳥山明作品角色的貼紙，送給心儀的對象，過幾天卻看到女孩坐在「名流100（摩托車）」後座呼嘯而過，「車頭貼的是自己熬夜刻好的鳥山明作品，騎車的是自己的學長」。

Bo2說，鳥山明的點子十分瘋狂、無厘頭，笑料不斷，塞滿了那個年代的青春，「我甚至覺得會不會周星馳也受過鳥山明的啟發」。（編輯：管中維）1130308