七龍珠作者鳥山明顱內出血辭世 享壽68歲
2024/3/8 11:29（3/8 12:15 更新）
（中央社東京8日綜合外電報導）以「七龍珠」、「怪博士與機器娃娃」等作品聞名的日本漫畫家鳥山明，於3月1日因急性顱內出血辭世，享壽68歲。
他工作室表示，鳥山明的葬禮已由最親密的家人舉行完畢。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1130308
鳥山明小檔案
- 生日：1955年
- 出生地：日本愛知縣名古屋市
- 得獎：第27屆小學館漫畫賞、第40屆安古蘭國際漫畫節40週年特別獎、 法國藝術與文學勳章 Shvalier
- 作品：
漫畫《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》
遊戲《勇者鬥惡龍》、《超時空之鑰》、《藍龍》角色設定
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