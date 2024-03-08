七龍珠作者鳥山明顱內出血辭世 享壽68歲

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（中央社東京8日綜合外電報導）以「七龍珠」、「怪博士與機器娃娃」等作品聞名的日本漫畫家鳥山明，於3月1日因急性顱內出血辭世，享壽68歲。

他工作室表示，鳥山明的葬禮已由最親密的家人舉行完畢。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1130308