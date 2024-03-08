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七龍珠作者鳥山明顱內出血辭世 享壽68歲

2024/3/8 11:29（3/8 12:15 更新）
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七龍珠作者鳥山明1日辭世。（左圖取自維基共享資源；作者：Kami Sama Explorer Museum，CC BY 2.0、右圖取自Kami Sama Explorer Museum Flickr，CC BY-NC-SA 2.0）
七龍珠作者鳥山明1日辭世。（左圖取自維基共享資源；作者：Kami Sama Explorer Museum，CC BY 2.0、右圖取自Kami Sama Explorer Museum Flickr，CC BY-NC-SA 2.0）
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（中央社東京8日綜合外電報導）以「七龍珠」、「怪博士與機器娃娃」等作品聞名的日本漫畫家鳥山明，於3月1日因急性顱內出血辭世，享壽68歲。

他工作室表示，鳥山明的葬禮已由最親密的家人舉行完畢。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1130308

鳥山明小檔案

  • 生日：1955年
  • 出生地：日本愛知縣名古屋市
  • 得獎：第27屆小學館漫畫賞、第40屆安古蘭國際漫畫節40週年特別獎、 法國藝術與文學勳章 Shvalier
  • 作品：
    漫畫《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》
    遊戲《勇者鬥惡龍》、《超時空之鑰》、《藍龍》角色設定
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#七龍珠
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