農民作家鄭煥辭世 享嵩壽100歲

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（中央社記者王寶兒台北11日電）作家鄭煥4日辭世，享嵩壽100歲，19日將舉行公祭。鄭煥出身農家，年少開始寫作，因一邊寫作一邊務農擁有「農民作家」封號，作家鍾肇政曾提及在鄭煥筆下，可以看到很多真實的農夫。

鄭煥為鍾肇政的妹婿，鍾肇政之子、台灣鍾肇政文學推廣協會理事長鍾延威今天告訴中央社記者，19日將舉辦鄭煥告別式。鍾延威日前於臉書發文表示，張彥勳、鍾肇政、葉石濤及鄭煥同為1925年丑年出生的作家，父親在隨筆中曾提及作家李喬將4人比作「丑年四將」。

鄭煥本名為鄭煥生，出生於1925年，畢業於日治時期台北州立宜蘭農林學校（今國立宜蘭大學），1941年於「文藝台灣」首次發表作品，1969年擔任「台灣養雞」雜誌主編，後接連在1973年及1977年創立雜誌「現代畜殖」及「養魚世界」，最後一部長篇作品是89歲完成的「土牛溝的傳奇時光」。

鍾肇政曾提及，在鄭煥的筆下，可以看到很多真實的農夫，「他們一身的牛騷味、汗臭、泥土臭，彷彿從鄭煥所寫的書字裏行間撲向我們的面孔。」2015年，「鄭煥生全集」出版，鍾肇政為文寫推薦序。

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文學評論家彭瑞金在「台灣作家全集」曾評論鄭煥為戰後第一代最具代表性的農民文學作家，他在務農期間，嘗試以農村為題材，從描摹農民與土地的依違關係，到農民的思想和感情世界，以及農民世界的特有價值觀，表現出純粹的農民文學質素。

鄭煥在「鄭煥生全集」作者序中曾提及，創辦「現代畜殖」及「養魚世界」因發行業務繁忙，不得不暫停文藝寫作工作，直到80多歲退休後，才又提筆寫「土牛溝的傳奇時光」，晚年之作聊以表達對農民文學夢想的延續。（編輯：李亨山）1130311