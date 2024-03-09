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日本聲優TARAKO病逝享壽63歲 為小丸子配音34年深受喜愛

2024/3/9 13:47（3/9 14:20 更新）
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為日本人氣動畫「櫻桃小丸子」主角小丸子配音34年廣為人知的聲優TARAKO（左），3月4日已因病離世，享壽63歲。（圖取自twitter.com/tweet_maruko）
為日本人氣動畫「櫻桃小丸子」主角小丸子配音34年廣為人知的聲優TARAKO（左），3月4日已因病離世，享壽63歲。（圖取自twitter.com/tweet_maruko）
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（中央社東京9日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）今天報導，幫日本人氣動畫「櫻桃小丸子」主角小丸子配音34年廣為人知的聲優TARAKO，3月4日已因病離世，享壽63歲。詳細死因並未公布。

相關人士透露，TARAKO從今年開始身體狀況不佳，雖然邊療養邊繼續工作，但病情急轉而下，在3月4日凌晨時過世。

TARAKO是群馬縣人，1980年代開始以聲優身分參與日本許多電視及電影演出。

其中最為人熟知的，就是幫1990年起播放的電視卡通櫻桃小丸子中的主角小丸子配音，一配就是34年。透過TARAKO個性化的聲音等，讓小丸子這個角色獲得男女老少跨世代的喜愛。

TARAKO也以電視節目旁白人員身分表現活躍，並在NHK的鐵道旅遊節目中用可愛的解說傳達旅行魅力等，在為數眾多的節目為觀眾所熟悉。

日本電視台（Nippon TV）報導，TARAKO所屬經紀公司在官網公布聲明表示，TARAKO已在3月4日永眠。聲明也指出TARAKO進入今年後邊對抗疾病邊工作，但病情突然惡化離世。

至於病因，聲明中指出，「因為詳細狀況事關個人資訊，請容我們不在此對外公布」。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1130309

#日本
#櫻桃小丸子
#小丸子
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