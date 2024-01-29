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曾控日劇SEXY田中小姐魔改 原著漫畫家蘆原妃名子疑自殺身亡

2024/1/29 19:38（1/29 21:04 更新）
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日本漫畫家蘆原妃名子創作的漫畫「SEXY田中小姐」去年被改編成女星木南晴夏（右）主演的同名日劇。（左圖取自小學館網頁shogakukan-comic.jp，右圖取自twitter.com/ntv_tanakasan）
日本漫畫家蘆原妃名子創作的漫畫「SEXY田中小姐」去年被改編成女星木南晴夏（右）主演的同名日劇。（左圖取自小學館網頁shogakukan-comic.jp，右圖取自twitter.com/ntv_tanakasan）
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（中央社記者戴雅真東京29日專電）日本漫畫家蘆原妃名子創作的漫畫「SEXY田中小姐」去年被改編成女星木南晴夏主演的同名日劇，但傳出蘆原不滿劇情遭到「魔改」，曾發長文控訴。她28日開始行蹤不明，今天傳出在栃木縣被發現已死亡，據信為自殺。

日媒報導，據調查人士表示，現年50歲、本名松本律子的蘆原妃名子從昨天下午傳出失蹤，警視廳追查她的下落，今天在栃木縣發現她已身亡。現場留有疑似遺書，研判她為自殺。

蘆原妃名子的作品時常被改編為電視劇，目前正在漫畫雜誌連載的「SEXY田中小姐」去年10月被日本電視台翻拍為電視劇。

蘆原26日曾在自己的社群媒體帳號發文，透露因為不滿編劇改動劇情的幅度過大，她於是根據事前與劇組簽訂的協議，接手編寫第9與第10集的劇本。但她的文章已於28日刪除，只留下「並非故意發文攻擊，對不起。」

日本電視台表示，「得知蘆原妃名子去世的消息，我們表示誠摯哀悼之意。日本電視台在提議拍攝2023年10月播出的週日劇『SEXY田中小姐』時，透過原作代理人小學館收到了蘆原的意見，並以此製作劇本，最終也得到她的許可後放映。非常感謝蘆原對這部作品的付出。」（編輯：高照芬）1130129

影片來源：日テレNEWS

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

#日本
#自殺
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