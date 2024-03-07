二次元創作受限兒少性剝削 赤松健、千葉徹彌關切

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（中央社台北7日電）日前有平台遭iWIN網路內容防護機構通知下架成人遊戲圖片，衛福部因此將開會討論「兒少性剝削」認定通則。日本漫畫家赤松健、千葉徹彌紛紛錄影喊話，關心台灣創作自由。

有平台介紹日本成人遊戲內容，而PTT貼文轉載相關網址內容，其中幼態虛擬人物圖片有類似性交跟性相關行為，之後便接獲iWIN網路內容防護機構通知，被要求下架內容，此舉引發網友炸鍋批評，不滿虛擬世界的人物也要被管。

以「純情房東俏房客」走紅、現為日本參議院議員的赤松健透過錄影表示，日本過去也曾有有心人士以保護兒童與青少年之名，希望透過法律限縮創作自由，但其實此主張毫無科學根據，最後日本也未因此對創作施加枷鎖。

以「小拳王」作品聞名、日本漫畫家協會會長千葉徹彌也透過錄影表示，日本曾有保守人士以燒毀大量漫畫的方式表達訴求，當時未能阻止的漫畫家手塚治虫對此感到萬分痛心，呼籲台灣社會大眾不要對創作帶有先入為主的成見。

除赤松健、千葉徹彌外，另有日本漫畫家協會理事長里中滿智子、日本議員山田太郎等代表，都將透過錄影發聲，並將於台北市動漫企劃人員職業工會主辦的「自由與權益—2024 ACG創作者議題論壇」播出。

動漫工會理事長劉佳豪表示，「出版法」自1999年廢止後，台灣擁有華人世界難能可貴的創作自由，創作題材與樣態的多元，是台灣文創內容產出一大利器，若因此箝制創作自由，不僅對創作者是一大打擊，對於產業以及國際形象更是構成不可逆的巨大傷害。

「自由與權益—2024 ACG創作者議題論壇」預計邀請國內創作者、業者、律師、教師以及職能治療師等各方就自身觀點提出意見，議題包含創作自由外，也邀請相關產業人士分享生成式AI以及IP改編對創作者的影響以及權利義務。

「自由與權益—2024 ACG創作者議題論壇」將在9日10時起於國立台灣大學文學院演講廳舉行。（編輯：龍柏安）1130307