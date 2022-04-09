換臉技術打破有圖有真相 學生愛自拍易成受害者

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（中央社記者陳至中台北9日電）Deepfake（深偽技術）打破「有圖有真相」觀念，發生藝人被換臉合成不雅影片。學者表示，學生喜歡自拍、在網路上分享自己影像素材，容易被有心人士利用，成Deepfake受害者。

年輕人熟知的網紅「小玉」朱玉宸，日前以人工智慧（AI）模擬演算及深偽（Deepfake）技術，移花接木合成名人影像，製作色情影片並散播，今年3月16日被新北地檢署以涉犯妨害風化、個資法、加重誹謗等罪起訴。

陽明交通大學終身講座教授周倩專長資訊素養與倫理、數位學習科技研究，並投入「中小學網路素養與認知」網站，帶領團隊製作出許多教材資源。她今天接受中央社電訪表示，網路訊息無所不在，學生喜歡分享自身生活，把大量影像放在網路上，確實有可能被有心人士運用，成為Deepfake的受害者。

周倩指出，Deepfake變照影片要做的很真，需要多個角度、各式各樣的照片，公眾人物每天在鏡頭前曝光，可能真的沒辦法避免，但一般民眾就可多預防注意。

她建議年輕學生，平常在社群網路打卡、貼照片一定要多小心，尤其是五官清晰的照片，應考慮設保護機制，縮小公開權限。更別說身體私密照片，最好不要上傳。

周倩說，年輕人樂於在網路上打卡寫日記，或許也不怕分享自己的影像。但父母和師長應該提醒的是，在貼出這些個人資訊前，是否有經過仔細思考、瞭解可能的後果，這些資訊是不是真的有需要公諸於眾。

另外，平時要留意登錄狀態，避免帳號密碼外洩，使用公用電腦後，記得確實登出各社群網站。周倩說，這些觀念在學校資訊課中都會耳提面命，但學生下了課、放學回家使用自己的資訊設備連上公用網路，卻還是常常忘記。

除要避免成為Deepfake的受害者，學生也可能不小心成為「加害者」。周倩表示，如果收到變造的影片和照片，應永遠保持「存疑」的態度，尤其主角是周邊的同學、認識的人時，更要小心求證，秉持「不製造、不轉傳」的原則。

周倩表示，校園常見的霸凌影片，就算不是自己拍的，分享、轉傳甚至「按讚」也會涉及刑責。學生可能誤以為「按讚」只是代表「收到了」，轉傳是要幫助大家知道這是假訊息，但這都是不正確的方式，把快樂建築在別人痛苦上，真正該做的是查證和檢舉。

陽明交通大學投入「中小學網路素養與認知」網站多年，近期製作出「Deepfake神秘檔案事件簿」影片，以生動有趣的動畫，教導學生辨識Deepfake技術，並告知不幸成為受害者，可以截圖蒐證、報警求助。

周倩表示，這類科技素養影片要很留意Copycat（模仿）效果，不能過度強調案情和技術細節，免得學生「畫錯重點」，覺得這些技術很新穎、好玩，反而更想要去嘗試。研究團隊在影片外，也製作了學習單、教學指引，鼓勵教師融入課堂教學、帶討論，畢竟許多孩子心智還不成熟，須慢慢培養正確的態度和觀念。

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教育部資訊與科技教育司專門委員鄭凱仁表示，若家長發現孩子不小心變成Deepfake影片的主角時，應先保持冷靜、截圖存證，並向相關單位提出申訴及報警。也可尋求諮商輔導機構協助，避免孩子陷入受害者的情境中。

鄭凱仁建議家長可利用假期休閒期間，多留意孩子的上網情形，一同討論網路上的真偽，瞭解新科技的發展，才能與孩子一同安全合宜地暢遊網路世界。（編輯：陳政偉）1110409