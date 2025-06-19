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因應中東情勢升溫 外交部：已助36名國人入境約旦

2025/6/19 22:07（6/19 22:23 更新）
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圖為外交部舉行例行記者會。 （中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北19日電）以色列與伊朗衝突持續升溫，外交部今天表示，目前駐以色列與駐約旦兩駐處共已協助36名國人由以國入境約旦。外交部與相關駐處持續規劃任何可能的協助方式，確實因應情勢變化。

外交部晚間發布新聞稿表示，6月19日駐以色列代表處在以國政府安全指引下，持續規劃並協助16名有意離境的國人離開以色列，經陸路入境約旦，並由駐約旦代表處提供後續協助。

目前兩駐處共已協助36名國人由以國入境約旦，外交部與相關駐處持續規劃任何可能的協助方式，以確實因應情勢變化。

外交部指出，目前在伊朗尚有6名國人，外交部、相關駐外館處及德黑蘭台貿中心將持續與國人保持聯繫，並將依據最新情勢予以相關離境協助。

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外交部表示，由於中東區域緊張情勢尚未停歇，外交部再次籲請國人，近期避免前往以色列及伊朗等地，而正在當地從事商旅活動的國人請務必提高警覺，注意自身安全，並請主動與相關駐外館處取得聯繫。

外交部指出，國人在以色列如果遇到急難或緊急事故，請撥打駐以色列代表處急難救助電話（+972-544-275- 204）；如在伊朗遇到急難或緊急事故，請撥打駐杜拜辦事處急難救助電話（+971-50-6453018）；或外貿協會駐德黑蘭台貿中心電話（+98-21-8879-4243）；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」（+886-800-085-095），以獲得及時協助。（編輯：張良知）1140619

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