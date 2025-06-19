中國稱持台胞證可登記撤僑 陸委會：藉災難塑形象
2025/6/19 18:32（6/19 18:41 更新）
（中央社記者吳柏緯台北19日電）以色列、伊朗衝突升高，中國稱持台胞證的台灣民眾也能登記撤僑。陸委會表示，中國一向藉由這類事件形塑「台灣人民保護者」的形象。然而，台灣的僑民會由台灣外交部門盡全力保護，「這不是從今天才開始，也不會結束」。
陸委會今天下午舉行例行記者會，梁文傑主持並回應以伊衝突與撤僑議題。
梁文傑說，根據外交部長林佳龍今天上午說明，目前約有270多位台灣民眾在以色列，駐以色列代表處都有聯繫與掌握，目前已有20人循陸路離境。目前在伊朗的僑民有9人，其中3人已撤離。
透過 Google News追蹤中央社
對於中國大陸稱持台胞證的台灣民眾也能登記撤僑，梁文傑表示，這並不是中國第一次發表這類的言論，不管是在日本地震或南亞海嘯，每一次國際上發生這類事件時，中共都會宣布台灣民眾持台胞證，可以向中國的使館求助，為的是要形塑「台灣人民保護者」的形象。
梁文傑強調，針對台灣的僑民，台灣的外交部門會盡全力保護，「這個狀況不是從今天才開始，不會也不會結束」。目前仍在以色列的台灣人，如果有任何需要，外交部也會協助他們做好安排。（編輯：楊昇儒）1140619
延伸閱讀台灣旅客憶撤離伊朗：爆炸近在咫尺、民眾驚恐尖叫【獨家】以伊衝突持續 中國在以色列民眾不滿撤離工作以伊衝突 林佳龍：國安會議有應變計畫將陸續宣布交戰第7日 伊朗重水反應爐遭炸、以色列醫院遇襲多處受損
- 2025/06/19 19:13
- 中國稱持台胞證可登記撤僑 陸委會：藉災難塑形象2025/06/19 18:32
- 2025/06/19 17:57
- 2025/06/19 17:17
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
以色列醫院遇襲冒濃煙 防長下令加強打擊伊朗