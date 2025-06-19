加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
好心肝診所遭控私打疫苗案逆轉 最高行判免罰200萬元
首頁 / 兩岸
以色列情勢
新聞專題
以色列情勢2/300
首頁 / 兩岸

中國稱持台胞證可登記撤僑 陸委會：藉災難塑形象

2025/6/19 18:32（6/19 18:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
陸委會19日下午舉行例行記者會，梁文傑主持並回應以伊衝突與撤僑相關議題。中央社記者吳柏緯攝 114年6月19日
陸委會19日下午舉行例行記者會，梁文傑主持並回應以伊衝突與撤僑相關議題。中央社記者吳柏緯攝 114年6月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯台北19日電）以色列、伊朗衝突升高，中國稱持台胞證的台灣民眾也能登記撤僑。陸委會表示，中國一向藉由這類事件形塑「台灣人民保護者」的形象。然而，台灣的僑民會由台灣外交部門盡全力保護，「這不是從今天才開始，也不會結束」。

陸委會今天下午舉行例行記者會，梁文傑主持並回應以伊衝突與撤僑議題。

梁文傑說，根據外交部長林佳龍今天上午說明，目前約有270多位台灣民眾在以色列，駐以色列代表處都有聯繫與掌握，目前已有20人循陸路離境。目前在伊朗的僑民有9人，其中3人已撤離。

google news透過 Google News追蹤中央社

對於中國大陸稱持台胞證的台灣民眾也能登記撤僑，梁文傑表示，這並不是中國第一次發表這類的言論，不管是在日本地震或南亞海嘯，每一次國際上發生這類事件時，中共都會宣布台灣民眾持台胞證，可以向中國的使館求助，為的是要形塑「台灣人民保護者」的形象。

梁文傑強調，針對台灣的僑民，台灣的外交部門會盡全力保護，「這個狀況不是從今天才開始，不會也不會結束」。目前仍在以色列的台灣人，如果有任何需要，外交部也會協助他們做好安排。（編輯：楊昇儒）1140619

#中國大陸
#陸委會
#以色列
#外交部
#伊朗
#梁文傑
延伸閱讀
台灣旅客憶撤離伊朗：爆炸近在咫尺、民眾驚恐尖叫【獨家】以伊衝突持續 中國在以色列民眾不滿撤離工作以伊衝突 林佳龍：國安會議有應變計畫將陸續宣布交戰第7日 伊朗重水反應爐遭炸、以色列醫院遇襲多處受損
梁文傑
中共懲獨22條將屆滿1年 陸委會：無助兩岸良性互動喪失原籍證明補件申請倒數 陸委會：仍有陸配未回覆
以色列情勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
以色列醫院遇襲冒濃煙 防長下令加強打擊伊朗
21
更多編輯台推薦新聞：