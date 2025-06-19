中國稱持台胞證可登記撤僑 陸委會：藉災難塑形象

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯台北19日電）以色列、伊朗衝突升高，中國稱持台胞證的台灣民眾也能登記撤僑。陸委會表示，中國一向藉由這類事件形塑「台灣人民保護者」的形象。然而，台灣的僑民會由台灣外交部門盡全力保護，「這不是從今天才開始，也不會結束」。

陸委會今天下午舉行例行記者會，梁文傑主持並回應以伊衝突與撤僑議題。

梁文傑說，根據外交部長林佳龍今天上午說明，目前約有270多位台灣民眾在以色列，駐以色列代表處都有聯繫與掌握，目前已有20人循陸路離境。目前在伊朗的僑民有9人，其中3人已撤離。

透過 Google News 追蹤中央社

對於中國大陸稱持台胞證的台灣民眾也能登記撤僑，梁文傑表示，這並不是中國第一次發表這類的言論，不管是在日本地震或南亞海嘯，每一次國際上發生這類事件時，中共都會宣布台灣民眾持台胞證，可以向中國的使館求助，為的是要形塑「台灣人民保護者」的形象。

梁文傑強調，針對台灣的僑民，台灣的外交部門會盡全力保護，「這個狀況不是從今天才開始，不會也不會結束」。目前仍在以色列的台灣人，如果有任何需要，外交部也會協助他們做好安排。（編輯：楊昇儒）1140619