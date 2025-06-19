警涉偷查個資關說銷單遭搜索約談 松山分局徹查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北19日電）松山警分局陳姓員警涉幫友人查個資、找2名國道員警銷罰單，北檢今天搜索約談陳男等3警共6名被告到案。松山警分局晚間表示，將配合並追查有無其他員警涉案，徹查到底。

檢方獲報，陳男於民國112年間涉協助2名友人透過警政系統非法查詢個資；國道公路警察局自清也發現陳男於113年間涉託國道警艾姓、何姓員警銷除友人交通罰單。台北地檢署今天指揮警調展開搜索約談。

另外，陳姓員警涉收賄包庇應召業者，去年遭北檢搜索約談後交保。台北市警察局松山分局今天晚間透過新聞稿表示，經市警局通知後，今天帶同陳姓巡佐赴北檢接受後續約談，另查陳姓員警疑涉違反個人資料保護法、請託撤銷罰單等情形，全案配合北檢依法偵辦中。

透過 Google News 追蹤中央社

松山警分局表示，將全力配合北檢調查，並深入追查是否有其他員警涉案，將視涉案情節從嚴究辦，並追究相關人員考核監督不周之責。

警分局指出，秉持「警紀警辦」與「毋枉毋縱」立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，徹查到底，絕不寬縱，展現淨化團隊決心，以維警譽。（編輯：戴光育）1140619