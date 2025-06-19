政院同意修正少年前案紀錄塗銷規定 預防再犯

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（中央社記者賴于榛台北19日電）民國112年新北校園割頸案引發關注，死者父親曾聲明呼籲調整少年塗銷紀錄做法。為預防再犯，行政院會今天同意會銜司法院所提「少年事件處理法」部分條文修正草案，重點包含少年前案處分或刑執行完畢或赦免後，3年內未再受他案處分或刑的宣告，前案才能塗銷。

新北市某國中112年發生割頸案，一名國中學生遭同校同學持彈簧刀刺成重傷不治，死者父親曾聲明呼籲，政府應調整少年前案塗銷紀錄的做法。行政院會今天同意會銜司法院「少年事件處理法」部分條文修正草案，關鍵內容之一就是調整少年前案塗銷做法。

現行法規規範，少年受告誡，或轉介福利、教養機構、醫療機構、執行過渡性教育措施等輔導處分執行完畢2年後，或受保護處分或刑的執行完畢或赦免3年後，或受不付審理或不付保護處分的裁定確定後，視為未曾受各該宣告。

草案則修正為，少年前案處分或刑的執行完畢或赦免後，必須3年內未再受他案的處分或刑的宣告，前案才能視為未曾受各該宣告。

此外，草案也增訂少年法院得視少年需求轉換保護管束、安置輔導等保護處分的機制，並得抗告等規定。

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行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰在院會中指出，此次司法院增訂少年事件多元化保護處分間的轉換機制，以及檢討修正少年前案塗銷相關規定，發揮預防再犯效果，修法有其必要性，因此行政院予以支持。

卓榮泰也提到，近期發現黑道幫派利用少年從事犯罪案件有增加趨勢，請法務部及內政部警政署除留意成少共犯案件，更須防範黑道幫派吸收少年從事犯罪，如有必要就應修法妥善解決成少共犯問題，教育部與警政署也應持續合作，共同防堵黑道幫派進入校園，維護校園安全。（編輯：張良知）1140619