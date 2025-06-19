虛擬資產保管業務 金管會核准3銀行試辦

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（中央社記者蘇思云台北19日電）台灣虛擬資產市場蓬勃發展，金管會去年底推出虛擬資產保管業務的主題式業務試辦，金管會今天宣布，核准中信銀、凱基銀、聯邦銀試辦業務，試辦為期6個月，試辦期滿後，業者要來報告施行成果、洗錢查核是否到位等。

金管會銀行局副局長王允中今天表示，有4家業者來申請，中信銀、凱基銀、聯邦銀3家都核准通過，國泰世華銀正在審查中。至於保管機制主要有2種，一是採取冷錢包模式保管，二是保管客戶錢包的私鑰分片方式，銀行會擇一採用，目前2種方式都有銀行採用。

王允中指出，銀行的合作對象都是國內虛擬資產交易所，目前也有其他銀行對此表達興趣，不過還沒收到其他申請案。試辦為期6個月，期滿後業者要向金管會報告，說明施行成果，包括有多少客戶與涉及金額，以及安全查核機制報告、洗錢查核是否到位等。

至於試辦到期後能否正式開辦服務，王允中表示，業者試辦到期後要繼續申請試辦，或者認為成效不佳，也可停止。金管會先採取試辦方式，是因法規沒那麼明確，試辦完會盡快修正法令，才能正式申請。

凱基銀今天也發布新聞稿，宣布成為首波虛擬資產保管業務試辦的金融機構。未來凱基銀行除了現行提供虛擬資產交易所法幣收付款及信託業務服務外，也有機會進一步保管虛擬資產，逐步完善凱基銀行在虛擬資產發展的觸角。

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凱基銀行總經理林素真表示，身為國內首家提供虛擬資產交易所服務的銀行，自2018年便推出業界首創為虛擬資產交易所量身打造的「新台幣收付款與價金信託」服務。這次凱基銀成為首波獲准虛擬資產保管業務試辦的金融機構，未來凱基銀行將配合相關主管機關對虛擬資產業務各項管理規範、監管措施、資安、洗錢防制等政策，逐步提供完整虛擬資產生態系的業務與服務。

凱基銀行指出，此試辦案將先以虛擬資產交易所為合作對象，提供虛擬資產保管服務。銀行除了保管法幣外，也將虛擬資產納入保管範圍。（編輯：張均懋）1140619