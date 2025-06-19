LLB中階組休兵日 味全龍邀8隊天母看主場賽事

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（中央社記者楊啟芳台北19日電）世界少棒聯盟中階組（LLB 50/70）亞太暨中東區資格賽今天是休兵日，主辦單位台灣世界少棒聯盟與頂新和德文教基金會接棒未來合作，邀請8支球隊到天母棒球場觀看中華職棒。

世界少棒聯盟中階組（LLB 50/70）亞太暨中東區資格賽結束前3天的預賽賽程，台灣世界少棒聯盟安排1天輪空時間，讓球隊調整休息。

晚間剛好在天母棒球場有中職賽程，因此安排全體參賽隊伍驅車前往觀賽，一起體驗味全龍主場的氛圍，許多小選手第一次來到台灣觀看職棒比賽，加上現場熱情的啦啦隊帶動，跟隨著一起為主場球隊加油，讓外國選手體驗台灣專屬的應援文化。

台灣世界少棒聯盟表示，在安排國際賽程時，本來就會安排1天雨備日，作為賽程安排上彈性調整，剛好前3天賽事順利進行，因此變成休息日，今天北部地區天母棒球場有味全龍主場賽事，感謝頂新和德文教基金會接棒未來提供入場門票，得以讓參賽球隊有機會欣賞到台灣職棒魅力。

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這次參賽的8支球隊除了日本、韓國、台灣有職業棒球外，對於其他沒有職業聯賽的球隊來說，到天母看球體驗相當新鮮有趣，許多小選手在啦啦隊應援的帶動之下一起手舞足蹈。

接下來的賽事將於明天在青年公園棒球場進行4強及5到8名排名賽，代表台灣出賽的WHB魔法師隊將在4強賽與韓國隊交手，日本隊則是對上菲律賓隊。（編輯：管中維）1140619