三大法人全站賣方 外資再提款元大台灣50逾11萬張

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（中央社記者何秀玲台北19日電）台股今天開低走低，收盤跌353.23點，為22003.5點，跌幅1.58%，成交金額新台幣3301.88億元。外資賣超214.73億元，分割完成的元大台灣50（0050）位居賣超第1名，張數逾11萬張，連2個交易日成為賣超榜首。

觀察三大法人動向，三大法人全數賣超，合計賣超288.74億元。其中，自營商賣超52.94億元，投信賣超21.07億元，外資及陸資賣超214.73億元。

根據證交所資料統計，外資賣超前2名分別為元大台灣50達11萬6192張、凱基金為2萬4294張，第3至5名依序為群益台灣精選高息（00919）、國泰金、第一金。

外資買超前2名分別為彰銀1萬4689張、華南金1萬2373張，第3至5名依序為統一、復華富時不動產（00712）、中信金。

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台新投顧副總經理黃文清向中央社記者表示，今天台股下跌逾300點，主要是因以伊戰爭局勢升溫，而且短期沒有停止的可能性，市場也擔心美國可能介入，會有不確定因素，造成金融市場動盪。

黃文清表示，今天亞股普遍都下跌，尤其台股這波低點約17300點，最高為22470點，也漲了3成，不過最近因有戰爭影響，短期有修正的可能性。（編輯：林家嫻）1140619