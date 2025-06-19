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盛夏暢玩新北河海 多元串聯23場大型活動

2025/6/19 19:31
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（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市府今天表示，「新北夏之旅」系列活動以多點串聯、多元融合、繽紛體驗為核心理念推出23場大型活動，帶領民眾從海岸到山城，讓不同年齡與背景的民眾，都能探索夏日風情。

新北市副市長陳純敬下午在記者會表示，各局處推廣夏季觀光與多元文化活動，涵蓋在地推廣、時尚潮流、族群交流及越野運動等領域，讓不同年齡與背景的民眾，都有屬於自己的夏日節奏。

永和區長周慶珍接受中央社記者訪問表示，7月12日起至8月30日，星期六在永和仁愛公園舉辦「仲夏夜之夢」，演唱會包括雋永的老歌、各國音樂表演、兒童劇創作演出、經典民歌之夜，及創意市集、復古童玩等。

原民局主任秘書吳國譽推廣「原住民聯合文化活動」，客家局代理副局長巫宗仁推崇「客家義民爺文化祭」的保家衛國精神，十三行博物館館長羅珮瑄推廣「新北南島文化節」交流南島服飾。

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觀旅局說，備受矚目的「2025新北市河海音樂季」今年打造多舞台音樂派對，推出淡水漁人舞台、貢寮海洋音樂祭及新北大都會公園舞台。活動表演卡司邀請老王樂隊、麋先生MIXER、血肉果汁機、理想混蛋及冰球樂團等多組重量級表演樂團。

觀旅局說，相關活動還有「福爾摩沙北海岸藝術季」，美景環繞的自行車騎遊的「福隆生活節」與「深澳鐵道自行車—燦爛夏夜山海騎」、如璀璨夢幻光影的「碧潭水舞季」，及山徑探索挑戰行程「GOLD RUSH金礦越野」等活動，可上官網查詢活動資訊。（編輯：李亨山）1140619

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