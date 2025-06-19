加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
中正紀念堂轉型 政院：中長期規劃為民主教育園區
首頁 / 生活

外食族身材管理挑戰多 營養師揭健康餐盒4地雷

2025/6/19 21:34（6/19 21:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
外食族身材管理挑戰多，有營養師19日提醒，選擇健康餐盒也可能踩雷，務必要避開蔬菜量不足、澱粉多於蛋白質加蔬菜、蔬菜量不足、松阪豬與牛腩等隱藏熱量殺手選項。圖為便當示意圖。中央社記者陳婕翎攝 114年6月19日
外食族身材管理挑戰多，有營養師19日提醒，選擇健康餐盒也可能踩雷，務必要避開蔬菜量不足、澱粉多於蛋白質加蔬菜、蔬菜量不足、松阪豬與牛腩等隱藏熱量殺手選項。圖為便當示意圖。中央社記者陳婕翎攝 114年6月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北19日電）外食族身材管理挑戰多，營養師說，選擇健康餐盒恐踩到4地雷，務必避開蔬菜量不足、澱粉量多於蛋白質及蔬菜的總合、松阪豬等隱藏熱量殺手選項、別只看低卡忽略油脂。

面對身材管理挑戰，民眾開始將目光轉向健康餐盒，外送平台也紛紛開設健康餐專區。營養師徐佳靖今天在記者會分享常見的健康餐盒地雷選項，第1種是餐盒澱粉類比蛋白質加上蔬菜還要多，澱粉過多不僅不利血糖穩定，容易變胖，更空有熱量，營養不均，「這是CP值（性價比）最低，吃心酸的。」

第2種地雷健康餐盒是只看低卡、忽略油脂，徐佳靖解釋，這種餐盒容易餓，導致沒體力，正餐後沒多久就會很想吃東西，彷彿爆食怪上身。

第3種地雷餐盒為蔬菜量不足，不僅營養不均衡，低纖也會影響飽足感；第4種地雷選項是打拋豬、松阪豬、牛腩等，通通是隱藏版熱量陷阱。

徐佳靖表示，健康餐盒的「黃金比例」應是飯與蔬菜一樣多，一餐需求至少一掌心的蔬菜，至少3個顏色的蔬菜是吸收不同營養關鍵，選擇全榖雜糧類能提高膳食纖維攝取；若有減重需求者，纖維是減重幫手，須蔬菜大於澱粉量，且必須選擇優質蛋白質，避免加工肉品及高脂肉類。

「怕油是減重失敗的開始」，徐佳靖說，避免炸物是對的，但避免吃好油是錯的，缺乏優質脂肪不僅會導致身體無法有效吸收脂溶性維生素，還會影響荷爾蒙正常分泌，甚至會造成身體啟動節能模式，新陳代謝下降，導致減重更不易。

google news透過 Google News追蹤中央社

事實上，優質脂肪有助於瘦得穩，徐佳靖表示，因為優質油脂可以讓身體獲得飽足感、促進營養素吸收，還能穩定情緒、維持身體機能，常見優質油脂的攝取來源，包含堅果、深海魚油、橄欖油，以及近年來備受矚目的中鏈脂肪酸MCT油，提供飽足感同時，穩定血糖，避免暴飲暴食。

台灣魔胴健康推廣協會籌備召集人陳怡妗會中提醒，控制體重的根本、養成易瘦體質的核心都在於「穩定血糖」，而非單純計算卡路里。許多人肥胖的根源，來自於攝取過多精緻碳水化合物，頻繁的血糖波動，不僅讓人容易感到飢餓及疲倦，更是體脂肪囤積的主因。（編輯：戴光育）1140619

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：