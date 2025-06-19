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泡泡瑪特大規模補貨 Labubu黃牛回收價慘跌

2025/6/19 19:26（6/19 20:09 更新）
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泡泡瑪特旗下的THE MONSTERS怪味便利店系列主題快閃華東首展13日登陸上海，Labubu新系列盲盒吸引眾多粉絲前來。（中新社提供）中央社 114年6月19日
泡泡瑪特旗下的THE MONSTERS怪味便利店系列主題快閃華東首展13日登陸上海，Labubu新系列盲盒吸引眾多粉絲前來。（中新社提供）中央社 114年6月19日
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（中央社台北19日電）泡泡瑪特旗下玩偶Labubu第三代「前方高能」系列昨晚首次開啟全球網路預售，並向通路大規模補貨，導致Labubu黃牛回收價格慘跌，甚至有聯名款跌幅逾9成。消息傳出，泡泡瑪特今天股價大跌5.3%。

綜合紅星新聞、界面新聞等陸媒報導，Labubu 3.0「前方高能」系列18日晚間首次開啟全球範圍線上預售，引發市場震動。截至今天，預售發貨已排至9月份。

泡泡瑪特在中國多個平台同步預售，無預警大規模補貨，預計數量在400萬至500萬個。而按照人民幣99元（下同，約新台幣408元）的單價計算，銷售額突破5億元。

報導說，泡泡瑪特採取線上預售、限購（每個ID限購12個）、動態庫存系統優化等措施，部分門市試點「人臉識別＋手機綁定」雙重驗證。無預警突襲上架策略，打亂黃牛囤貨計畫。

Labubu 3.0大規模補貨，黃牛回收價格出現腰斬式下跌，整盒6個盲盒回收價從預售前的1500至2800元驟降至650至800元；部分隱藏款單價從250元跌至100元。

報導指出，黃牛群組內出現恐慌性拋售，有賣家掛1200元預售訂單無人響應，群內甚至出現「700元可收」的報價。

此前被炒至數十倍的聯名款價格也慘跌，例如Vans聯名款曾從599元被炒至2萬7999元，目前跌到只剩2000元左右。部分黃牛單日虧損超過5萬元，開始清盤脫手。

Labubu 3.0於4月24日線上開售，4月25日實體發售，單個盲盒定價99元，一整套含6個盲盒，總價594元。該系列有6個常規款、1個隱藏款，開出隱藏款的機率為1：72。

自開賣以來，Labubu一直處於缺貨狀態，消費者必須花數倍的錢在其它平台或者向黃牛購買，這次泡泡瑪特大規模補貨，採用預售的方式分批次發貨，最早一批為6月28日，最晚一批為9月22日。

泡泡瑪特一名內部人士表示，近期Labubu前方高能系列在全球收穫了超高熱度，各個城市的消費者反應熱烈，但也注意到不少影響消費者購物體驗的不良行為。為了避免影響普通消費者的購物體驗，泡泡瑪特進行了發售環節的優化，正式開啟線上預售，「讓更多人能夠買到Labubu」。

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補貨消息公布後，泡泡瑪特股價今天在香港股市大跌5.3%，反映投資者對IP依賴性和市場飽和的擔憂。在此之前，泡泡瑪特股價因為Labubu走紅暴漲13倍。

過去案例顯示，暴力熊、積木熊等潮玩價格泡沫破裂後跌幅逾90%，分析師預測Labubu價格或於今年底回歸原價。（編輯：楊昇儒）1140619

#香港
#黃牛
#泡泡瑪特
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