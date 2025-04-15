黑幫詐團二次詐貸剝皮被害人 贓款打造百萬公仔牆

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（中央社記者黃麗芸台北15日電）以黑幫成員王男、張男為首的詐騙集團，鎖定曾遭詐騙的被害人進行房產二貸剝皮，20人被害、總財損約7000萬元，部分贓款還轉購上百隻知名公仔藏錢，刑事局逮23人送辦。

警政署刑事局今天召開破案記者會，偵查第四大隊副大隊長賴耀宗表示，日前接獲20名被害人報案，稱遭歹徒以「假投資」手法詐騙，房產均遭詐團指定的融資公司設定抵押，損失新台幣約7000萬元，其中新北市1名金融業退休男子財損高達1300萬元。

專案小組調查發現，此詐騙集團以竹聯幫幹部25歲王男和竹聯幫靜安會成員36歲張男為首，於民國111年至113年間於新北市新莊區、泰山區以人頭申設公司實施詐騙，鎖定曾遭「未上市股票、靈骨塔話術」詐騙的被害人下手。

警方調查，詐團成員致電被害人假意可協助將在靈骨塔案中的虧損轉為「生基塔位」，再佯稱有買家欲高價收購，但必須先支付稅金，看準被害人已無現金資產，便勾結融資公司謊稱可協助設定房產抵押做金流，實際卻指派車手將抵押房產貸得款項取走。

多名被害人不堪高達20%年利率和手續費6%的龐大利息負荷，只好將房產拍賣或轉移，等同被詐騙集團剝兩次皮，身無分文還無家可歸。

專案小組歷經數月蒐證，去年11月26日至新北市泰山區搜索詐欺機房，並查獲主嫌王男、機房主管36歲陳男、話務機手和車手。

另外，專案小組還在台中市查獲融資公司負責人40歲陳男及業務等3嫌到案，當場查扣手機、客戶名單、生基塔位憑證、偽造買賣合約書、教戰手冊、工作日誌、贓款和百萬名車。

緊接著，專案小組今年1月21日執行第二波查緝行動，前往宜蘭縣、新北市張男住處執行搜索，發現張男將贓款購買上百個潮流玩具品牌泡泡瑪特（POP MART）各式公仔，並將部分贓款藏於公仔內部，甚至特地打造公仔、精品鞋牆面以展示不法所得。

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此外，張男也將部分贓款約600萬元存放於女友銀行帳戶和住家，甚至購買千萬跑車並藏放在洗車場內，均遭專案小組查扣在案。

警方詢後將23名犯嫌依違反組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例、刑法重利罪、洗錢防制法等，移送台北地檢署偵辦，其中主嫌王男、張男和竹聯幫明仁會成員（機房主管）陳男裁定羈押。（編輯：蕭博文）1140415