Labubu盲盒掀風潮 瘋搶亂象多

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（中央社記者呂佳蓉北京14日電）泡泡瑪特推出Labubu新系列盲盒掀起風潮。但是新品推出也發生許多亂象，江蘇發生黃牛與顧客搶買糾紛，網上甚至傳出為搶購盲盒發生墜樓命案，不過陸媒報導否認相關訊息，指稱是謠言。

泡泡瑪特推出的潮流玩具受到中國年輕人追捧，帶動該公司股價飆升。但是爆紅而來的亂象頻出，比如多地出現排隊搶購盲盒的問題，而黃牛搶購一直為人詬病。

根據中財網與網上流傳的影片，一起發生在江蘇揚州吾悅廣場，多名黃牛與排隊顧客就發生為購買Labubu而發生衝突。

有目擊者表示，當時商場還未開門，3男3女從吾悅廣場的員工通道進入商場，進入商場就在泡泡瑪特機前排隊，一直霸占機器購買Labubu，並擋住二維碼不讓在後面排隊的顧客掃碼購買，從而與後面排隊的顧客發生衝突。

事發後，有人報警，警察把涉事雙方所有人都帶走。對此，吾悅廣場工作人員稱，商場沒有專門的員工通道，他們可能是從地下停車場坐電梯進入商場。後面，商場會採取相應措施。

另一起事件是在微信群內廣傳稱「廣州搶泡泡瑪特摔死一個人」，有影片顯示有人在泡泡瑪特販售機前大打出手，以及一名女子倒在商場地上的畫面。

但是有中國網友表示，網上幾段影片非出自同一處，網上所傳的訊息是「拼接的聊天記錄，不是在同一個地方」。

根據南方日報13日報導，上述發生女子墜樓事件的商場其實是在浙江嘉興八佰伴商場。商戶工作人員表示：「的確有人墮樓，在昨天（6月12日）晚上。」

而至於該女子墮樓是否和搶盲盒有關，該商戶否認，並指「具體什麼原因還得問公安，但肯定不會是因為搶盲盒，泡泡瑪特售賣機就在底層的另一個角落，怎麼會墮樓呢？」

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針對泡泡瑪特搶購亂象，據澎湃新聞報導，陝西恆達律師事務所律師趙良善表示，在泡泡瑪特盲盒搶購引發的打架事件中，涉及企業與消費者、黃牛之間，以及消費者與黃牛之間的法律關係，相關主體需承擔不同的法律責任。

他認為，企業與消費者之間均存在買賣合約關係。企業有責任維護正常銷售秩序，保障消費者安全購物環境。若企業未採取合理措施防範此類衝突發生，如在明知黃牛常哄搶情況下未安排足夠安保，可能因未盡到安全保障義務，面臨消費者就人身傷害或財產損失提出侵權損害賠償的訴求。（編輯：張淑伶）1140614