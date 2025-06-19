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器官捐贈紀念日推廣器捐 高市38衛生所81醫院可簽署

2025/6/19 20:54（6/19 21:16 更新）
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台灣器官捐贈紀念日到來，高雄市衛生局19日表示，自民國104年至114年5月底已有4萬多名市民註記器官捐贈，全市38個衛生所及81家醫院可索取器官捐贈同意書紙本簽署，每年也會舉辦多場宣導活動。（高雄市衛生局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年6月19日
台灣器官捐贈紀念日到來，高雄市衛生局19日表示，自民國104年至114年5月底已有4萬多名市民註記器官捐贈，全市38個衛生所及81家醫院可索取器官捐贈同意書紙本簽署，每年也會舉辦多場宣導活動。（高雄市衛生局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年6月19日
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（中央社記者林巧璉高雄19日電）今天是台灣器官捐贈紀念日，高雄市政府衛生局表示，自民國104年至今年5月底已有4萬多名市民註記器官捐贈，全市38個衛生所及81家醫院可索取器官捐贈同意書紙本簽署。

衛生局發布新聞稿表示，衛生福利部在104年起擇定6月19日是台灣器官捐贈紀念日，高雄器官捐贈註記民眾迄今已有4萬6123人；感謝捐贈者及其家屬無私奉獻，以及市民踴躍響應、移植醫護人員在醫療現場第一線努力及工作人員、志工的付出。

衛生局指出，為增加民眾對器官捐贈的了解，每年舉辦多場宣導活動，有意願簽署器官捐贈民眾，可至全市38個衛生所及81家醫院索取器官捐贈同意書紙本簽署，或於衛福部預立醫療決定、安寧緩和醫療及器官捐贈意願資訊系統（https://gov.tw/Fzm）簽署。

衛生局表示，為感念器官捐贈者及家屬無私奉獻，衛福部近年也訂定「心臟停止死亡後器官捐贈作業參考指引」及「活體腎臟交換捐贈移植手術管理辦法」等，藉此建立多元器官捐贈移植管道、提升移植醫院術後照護品質及強化國人捐贈觀念。

此外，財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心也在112年推出「器官捐贈聲紋卡」（https://www.organ-donation-voice.tw/sign-in），讓有意願捐贈器官者預先錄製音檔，等到適當時機，再播放給親屬了解心聲，讓愛更加圓滿。

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衛生局表示，莊先生是接受腎臟移植重獲新生的案例，他在大學四年級時被診斷為急性腎絲球腎炎，儘管因固定回診用藥病況穩定，但5年後還是開始腹膜透析，無奈家人捐贈評估但不適合。

莊先生一直到104年獲大愛受贈進行移植，儘管術後發燒反覆住院，一度身心俱疲想放棄，但感恩捐贈者、家屬大愛，仍硬撐身體努力接受挑戰，時隔多年他定期回診，身體適應良好，也已結婚生子展開新人生。（編輯：陳仁華）1140619

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