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經部北美生技展設台灣館 率35廠商爭取生醫商機

2025/6/19 20:15
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（中央社記者劉千綾台北19日電）BIO 2025北美生技展近日登場，經濟部表示，今年台灣館匯集35家廠商展示超過50項技術或產品，包含新藥、器官晶片、AI輔助癌症篩檢等亮點，台灣代表團超過150人，展會期間累計洽商超過1000場次，展現台灣生醫產業商機合作潛力。

全球最大規模的生技展會「BIO International Convention」（BIO 2025）於6月16至19日在美國麻州波士頓登場。經濟部偕同國發會、國科會、衛福部、農業部、台北市政府、國家生技研究園區等部會法人，引領42家廠商、協會與法人機構設置台灣館。

經濟部今天發布新聞稿表示，今年台灣館匯集35家廠商，展示全年齡層各階段的生醫解決方案。經濟部產發署組長翁谷松在台灣館開幕致詞表示，台灣生醫產業從傳統生技到新藥、精準和智慧醫療、再生醫療、CDMO等領域，結合資通訊優勢，發展創新跨域技術，也具備一定生產製造量能，是全球生醫產業發展的理想合作夥伴。

經濟部表示，台灣館展示超過50項技術或產品，以新藥、器官晶片、AI輔助癌症篩檢等開發為特點，今年亮點包括仲智數位健康全球首創全自動化AI輔助胰臟癌偵測系統、嘉正生技抗體藥物複合體技術。

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此外，國內各類生醫CDMO廠商大匯集，集結台康、永昕、保瑞、思微合成、台灣生物醫藥製造、台灣細胞製造等業者，積極爭取國際訂單。

為協助台灣生醫產業深化美國商機鏈結，經濟部表示，今年6月12至13日安排廠商分別參訪鳳凰城及紐澤西的代表性藥廠、研究及醫療機構洽商，包含提供加速器計畫的梅約診所、具自動化細胞製造的Cellares藥廠、美國臨床試驗中心羅格斯癌症研究系統及全球委託臨床研究機構CMIC集團美國分部等，期促進雙邊在臨床場域、技術開發等合作。（編輯：林家嫻）1140619

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