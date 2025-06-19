魏碩成睽違1年奪先發勝 平野惠一有更多期許

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（中央社記者楊啟芳台北19日電）中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊投手魏碩成今天對味全龍隊先發，繳出5局無失分好投，奪下暌違1年先發勝，但總教練平野惠一希望魏碩成可拉長先發局數，成為更好的投手。

兄弟作客天母棒球場，推魏碩成先發對上龍隊王牌投手徐若熙，總計用87球投5局，被敲出4支安打，投2次保送、6次三振，沒有失分，最終兄弟以5比1搶勝，中止3連敗，魏碩成奪本季首勝。

平野惠一表示，以結果來說非常出色，但如果想更上一層樓、成為更好的投手，還有很多內容可反省，哪裡可做得更好。

他說，這週面臨6連戰，先發投手須幫牛棚投手減輕負擔，希望投手們可記得這一點去投球，當然魏碩成表現非常好，但好還要追求更好，希望節省一點球數，多投1或2局。

平野惠一談及去年曾先發投滿7局的魏碩成時表示，就是由於魏碩成有這樣的能力，特別期待有這樣的表現，但有時魏碩成會自亂陣腳，只要不要自亂陣腳，自然會有更好的表現。

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魏碩成前2局分別面臨滿壘、三壘有人危機，改變策略後逐漸回穩。魏碩成說，球隊面臨連敗，這場「壓力山大」，想幫球隊拿下勝利。

至於對方先發投手是有許多國外球探關注的徐若熙，魏碩成笑說，賽前還對兄弟領隊劉志威開玩笑，「如果今天贏了就換我出國」，還好有拿下這場勝利。比賽時不會去想對方投手是誰，只專注當下。（編輯：李明宗）1140619