高雄專區7月啟動 金管會同意13銀行進駐試辦業務1年

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（中央社記者蘇思云台北19日電）力拚台灣成為亞洲資產管理中心，高雄資產管理專區（高雄專區）7月啟動，銀行可提供高資產客戶如保險融資、跨境金融服務等。金管會今天宣布，同意13家銀行進駐高雄專區開辦業務，業務試辦1年到明年6月30日止。

根據金管會統計，13家已開辦高資產業務的銀行遞件申請進駐高雄專區，這次獲准的13家銀行分別為合庫銀、一銀、華南銀、上海商銀、北富銀、國泰世華銀、兆豐銀、滙豐（台灣）商業銀行、元大銀、玉山銀、星展（台灣）銀行、中信銀及瑞士銀行在台分行，另外還有1家渣打銀正在審查中。

金管會銀行局副局長王允中在例行記者會上表示，多數銀行以現有分行來做升級，國泰世華銀跟玉山銀則採取新申設分行來提供服務。這次開放試辦的22項業務都有銀行提出申請，主要以授信業務（如自行質借、保險融資）、家族辦公室及跨境金融服務為主。

12家銀行都有申請的自行質借，王允中解釋，自行質借是客戶可能有特定資金信託跟銀行買基金，用基金再跟銀行質借，概念上是讓現有資產產生槓桿運用，過去本來就有開放自行質借業務，只是額度較受限，專區中開放高資產客戶可以借更多。

至於也有多家銀行申請的保險融資，王允中指出，保險融資包含保單融資跟保費融資，前者是拿現有保單，可能透過移轉受益人債權方式給銀行來借錢，後者是還沒有保險契約，但是要保人有需求、先跟銀行借錢買保單。

金管會表示，高雄專區7月正式啟動，銀行試辦業務將以1年為期檢視試辦成果。希望透過創設地方資產管理專區，讓保險商品陸續接軌國際市場，打造全球競爭力，也鼓勵銀行引進人才，帶動金融服務再升級，並形成生態聚落。

媒體關注試辦到明年6月底後的規畫，王允中指出，第1階段會先檢視銀行內控成效、是否有客訴，如果試辦成效佳，也可能讓業者繼續試辦，甚至變成正式業務，第2階段可能修改法令，讓業務符合規範，修正法令後，高雄專區以外的銀行也可以從事這些業務。

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金管會保險局副局長陳清源指出，目前有1家壽險申請到高雄專區試辦業務，預計還有2家業者6月底前也會提出申請。

金管會證期局副局長高晶萍指出，目前無券商送件申請，投信投顧業則有5業者遞件申請要做試辦業務，還在審查中。（編輯：林家嫻）1140619