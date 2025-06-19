加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
好心肝診所遭控私打疫苗案逆轉 最高行判免罰200萬元
首頁 / 地方

議員指中和生搶讀永和、福和國中 憂影響在地生

2025/6/19 19:13（6/19 19:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市議會19日市政總質詢，新北市長侯友宜（備詢台右）率新北市政府教育局長張明文（備詢台左）同台備詢。中央社記者趙敏雅攝 114年6月19日
新北市議會19日市政總質詢，新北市長侯友宜（備詢台右）率新北市政府教育局長張明文（備詢台左）同台備詢。中央社記者趙敏雅攝 114年6月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北19日電）中國國民黨籍新北市議員連斐璠今天說，中和區部分里為自由學區，導致永和區永和國民中學及福和國中學生數大增，擔憂影響在地教育權益；新北市長侯友宜說，保障在地學生優先。

連斐璠在新北市議會質詢時表示，當初考量少子化，中和部分里納入自由學區，可選擇就讀永和學校，永和與福和國中近年一直增班，學生數也增加。

她說，現在每年中和登記到永和就讀人數已破百，「明明就已經沒有名額，但用增加班級的方式，讓他們進來就讀」，這對永和學生不公平，根本沒考慮教室、師資與教學資源是否足夠。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

連斐璠表示，以福和國中為例，教室根本不足，只能把教師辦公室改成教室，「教學品質會好嗎？」如果教育資源足夠，願與中和分享，但先決條件是要先滿足永和人需求，如果沒配套措施，堅決反對開放自由學區。

侯友宜答詢說，學校學生容納數有員額管制，不能無限開放，也會補足學校資源，務必做到好；新北市政府教育局長張明文說，學區劃分有歷史與制度因素，如果要調整學區會充分討論。（編輯：李明宗）1140619

侯友宜
議員憂重陽橋壅塞加劇 侯友宜：蘆社大橋一定要蓋重機停汽車位引爭議 侯友宜：試辦可停2機車格
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：