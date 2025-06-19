議員指中和生搶讀永和、福和國中 憂影響在地生

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（中央社記者趙敏雅新北19日電）中國國民黨籍新北市議員連斐璠今天說，中和區部分里為自由學區，導致永和區永和國民中學及福和國中學生數大增，擔憂影響在地教育權益；新北市長侯友宜說，保障在地學生優先。

連斐璠在新北市議會質詢時表示，當初考量少子化，中和部分里納入自由學區，可選擇就讀永和學校，永和與福和國中近年一直增班，學生數也增加。

她說，現在每年中和登記到永和就讀人數已破百，「明明就已經沒有名額，但用增加班級的方式，讓他們進來就讀」，這對永和學生不公平，根本沒考慮教室、師資與教學資源是否足夠。

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連斐璠表示，以福和國中為例，教室根本不足，只能把教師辦公室改成教室，「教學品質會好嗎？」如果教育資源足夠，願與中和分享，但先決條件是要先滿足永和人需求，如果沒配套措施，堅決反對開放自由學區。

侯友宜答詢說，學校學生容納數有員額管制，不能無限開放，也會補足學校資源，務必做到好；新北市政府教育局長張明文說，學區劃分有歷史與制度因素，如果要調整學區會充分討論。（編輯：李明宗）1140619