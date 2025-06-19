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好心肝涉私打疫苗判免罰 邱泰源：商討兼顧規範防疫

2025/6/19 21:06（6/19 21:48 更新）
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（中央社記者沈佩瑤、陳昱婷台北19日電）好心肝診所涉私打COVID-19疫苗挨罰200萬案逆轉，二審認定開罰有誤，今判免罰確定。衛福部長邱泰源說，未來會再商討，完備規範效力並兼顧防疫；北市府則將據判決書依法研商辦理。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，北巿府認定好心肝診所施打對象不符規定，開罰新台幣200萬元。診所抗罰一審敗訴，二審、最高行政法院今天認定，衛生福利部未依接種政策發布及刊登公報，本件開罰有誤，判免罰確定。

對於好心肝診所遭控私打疫苗案逆轉，邱泰源晚間透過文字簡訊表示，未來中央流行疫情指揮中心成立期間發布防疫措施的行政程序，會再與法制相關部門商討，盼能更完備規範效力並兼顧防疫需求。

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台北市政府衛生局則回應，待收到判決書後，再據以依法研議辦理。

最高行政法院判決指出，中央流行疫情指揮中心由衛生福利部報請行政院同意成立期間，傳染病防治法的中央主管機關仍為衛福部；傳染病防治法所稱「中央主管機關訂定之預防接種政策」，應以衛福部訂定發布者為限，因此中央指揮中心以其名義，自行對外發布的預防接種應變措施，醫療機構就算沒配合，仍不得以違規為由，予以開罰。（編輯：陳仁華）1140619

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