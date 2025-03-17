三重護理師涉擅為民眾打HPV疫苗 違反醫師法遭訴

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（中央社記者趙敏雅新北17日電）新北市三重區某皮膚科診所黃姓護理師涉嫌未經醫師同意，為2名民眾施打人類乳突病毒（HPV）疫苗並收取費用，新北地檢署近日依違反醫師法起訴黃男。

衛生福利部國民健康署網頁指出，HPV疫苗施打前，須先經醫師評估診察，確認接種者身體狀況，及是否有疫苗使用禁忌症等，再決定可否接種。

根據起訴書，黃男為三重區某皮膚科診所護理師，明知未取得合法醫師資格不得擅自執行醫療業務，卻於民國112年8月、11月間，未經診所醫師同意，為姚姓民眾、林姓民眾等人施打第1劑及第2劑HPV疫苗，並收取費用。

民國113年4月，姚姓民眾欲到診所接種第3劑HPV疫苗時，發現該診所並沒有此疫苗注射服務，進而揭發此案。

黃男在偵查中坦承為姚姓民眾、林姓民眾施打HPV疫苗，但辯稱有經過醫師指示。不過，姚姓民眾、林姓民眾均指出，黃男施打HPV疫苗期間，無醫師在場，也未與診所其他人接洽。

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檢方調查，黃男無醫師資格，另根據診所資料顯示，黃男為2名民眾施打HPV疫苗時，均未通知診所及使用健保卡，顯未經過醫師同意。檢方依據醫師法第28條前段非法執行醫療業務罪嫌起訴黃男。

新北市政府衛生局表示，後續待法院判決結果，若診所有涉及違反醫療相關法規，將依法處辦。（編輯：蕭博文）1140317