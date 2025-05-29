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網傳高市某診所曾收「疫苗冷凍費」 衛生局：未查獲

2025/5/29 10:57
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（中央社記者林巧璉高雄29日電）COVID-19疫情升溫，帶動疫苗接種率，一名網友表示，高市楠梓某診所收取「疫苗冷凍費」，高市衛生局表示，28日派員稽查，現場未查獲違規超收情形，若有舉證將依法處5萬以上、25萬以下罰鍰。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情急速攀升，有民眾在社群媒體上表示，去年在楠梓區某診所注射新冠肺炎追加劑時曾被收取疫苗冷凍費，「現在疫情升溫想打疫苗，請問有沒有其他地區沒收冷凍費的診所？」

衛生局今天透過文字訊息回應，未接獲民眾具體申訴，為求慎重昨天無預警派員稽查，現場未查有違規超收情事，這間診所施打公費及自費疫苗流程，皆依標準作業規範執行。

衛生局表示，依據「高雄市醫療機構暨醫事機構收取醫療費用標準表」，並無疫苗冷凍費收費項目，若診所收取此費用就違反「醫療法」相關規定；若有相關舉證診所違反規定擅立收費項目收費，將依同法第103條，處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

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衛生局說明，新冠疫苗為公費疫苗，符合接種資格者皆可免費接種，合約醫療院所可收取掛號費，接種處置費則由疾病管制署補助每人每次100元。

衛生局也提醒，民眾除施打疫苗外，疫情流行期仍應落實戴口罩、手部衛生及咳嗽禮節等衛生習慣，有關高雄市新冠疫苗合約醫療院所及疫苗接種資訊，可至衛生局官網（https://gov.tw/Kzn）查詢。（編輯：陳仁華）1140529

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