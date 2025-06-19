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專家：模擬俄烏電子戰 台灣打造無人機實力關鍵一步

2025/6/19 18:01（6/19 19:13 更新）
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圖為中科院紅雀三型無人機。（中央社檔案照片）
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（中央社台北19日綜合外電報導）美國無人機製造商Skydio主管表示，烏克蘭向全球展示戰爭中「創意運用無人機的樣貌」，強調模擬俄烏戰場電子作戰環境的測試中心，對台灣建立無人機實力是至關重要的下一步。

Skydio國安戰略全球總監瓦倫坦（Mark Valentine）赴台北參加活動時，告訴「日經亞洲」（Nikkei Asia）：「除非透過實際操作，否則無法了解這一點。若能設立測試區，在其中模擬俄羅斯和烏克蘭現正進行的電子作戰（EW）」，將對台灣本土無人機產業有所幫助，且終將催生出一種「對電子戰具高度抗干擾能力的無人機」。

瓦倫坦發表上述談話，時值總統賴清德執政團隊將無人機（UAV）定位為針對中國的不對稱防禦戰略關鍵組成其中一環。賴政府的計畫包含設立無人機研發中心、測試及生產設施。

瓦倫坦說，模擬真實環境的測試場地，對戰爭與承平時期的無人機使用至關重要，「如果台北市中心某個街區有數以百計無人機同時運作，它們會互相干擾」。

他指出：「它們的無線電訊號會互相干擾…擁有這種測試能力至關重要。這除了有助台灣（無人機）產業發展，還能吸引其他國家帶無人機來這裡，使用測試場地。」

自2022年來，烏克蘭努力對抗俄羅斯入侵，一再證明無人機如何幫助一個小國家抵禦大國的攻勢。

瓦倫坦說道：「根據我待過烏克蘭的經驗，電子作戰確有其事。它一直以來都存在，但以美國過去20年參與過的戰爭而言，我們擁有電信頻譜、空域和土地，我們不需擔心電子作戰。不過俄烏戰爭讓我們意識到，我們早就應該要擔心這件事。」

瓦倫坦提到俄烏戰爭時強調，「科技戰某種程度也一直是貿易戰。我們看見在這些衝突中，經濟情報手段正用來限制無人機等，這凸顯（無人機）供應鏈的重要性。」

瓦倫坦在美國空軍（U.S. Air Force）服役超過25年，他曾擔任F-16戰機飛行員、指揮官及總部參謀。他也擔任過人工智慧（AI）公司Scale AI聯邦團隊的高階副總裁和總經理，以及微軟（Microsoft）國安團隊總經理。

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同時，美國專家和官員一直關心台灣的無人機發展。在美國總統川普（Donald Trump）第一任期內獲任命為國安會亞洲事務資深主任的簡以榮（Ivan Kanapathy）曾提倡說，台灣要提高國防預算，並將其中一部分用於自動化無人機。

去年簡以榮在台灣外國記者會（TFCC）活動中強調台灣既有的技術能力，「你可以清楚看到（台灣）在半導體產業方面的表現。我認為在無人機領域也一樣，包括零件製造和製造過程中的加工等，我認為台灣已經準備就緒」。（譯者：洪啓原/核稿：劉淑琴）1140619

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