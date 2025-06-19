蘋果2026年推摺疊機？兆利：積極爭取新客戶訂單

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（中央社記者曾仁凱台北19日電）傳蘋果最快2026年推摺疊iPhone手機，引發軸承廠的利多聯想。兆利今天在股東會上表示，保守看待今年營收增幅平緩，接下來將積極爭取摺疊機新客戶訂單，若明年有新機種挹注，勢將重回成長軌道。

軸承廠兆利今天表示，公司今年資本支出針對全自動化組裝產線，進行重點優化與設備擴增，積極爭取未來摺疊機新客戶訂單。

兆利去年每股純益新台幣8.73元，創歷史新高，今天股東會通過每股配發現金股息2元、股票股利0.25元，合計2.25元。

展望今年，兆利累積前5月營收45.99億元，年增16.34%，為歷年同期最佳成績。不過公司表示，由於上半年匯率波動、下半年隨中系客戶的摺疊機種拉貨漸過高峰，摺疊機訂單收斂，預期營收將逐步走平，靜待明年新機種加入。

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天風國際分析師郭明錤最新指出，蘋果最快可能2026年開始生產首款摺疊手機，初期將採取高定價策略，蘋果主要代工廠鴻海預計2025年第3季末或第4季初正式開案。

郭明錤提到，目前蘋果摺疊手機螢幕規格已確定，將由韓國Samsung Display供應摺疊螢幕，不過仍有許多零件尚未定案，例如軸承的部分。由於蘋果摺疊手機已傳聞多時，但始終只聞樓梯響，郭明錤提醒，在正式進入生產階段前，計畫仍可能有所變化。（編輯：楊凱翔）1140619