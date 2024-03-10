iWIN下架兒少性剝削疑慮圖 動漫創作者辦論壇探討

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（中央社記者王寶兒台北10日電）日前有平台遭iWIN網路內容防護機構通知下架成人遊戲圖片，引發修法討論，2024 ACG創作者議題論壇除邀日本漫畫家赤松健、千葉徹彌等人發聲，落幕後也預計將論壇成果提供相關單位參考。

有平台日前介紹日本成人遊戲內容，而PTT貼文轉載相關網址內容，其中幼態虛擬人物圖片有類似性交跟性相關行為，之後便接獲iWIN網路內容防護機構通知，被要求下架內容，引發網友不滿虛擬世界的人物也要被管，衛福部則預計在本月開會討論「兒少性剝削」認定通則。

台北市動漫企劃人員職業工會昨天舉辦「自由與權益—2024 ACG創作者議題論壇」，其中特別探討「創作自由」議題。動漫工會理事長劉佳豪今天向中央社記者表示，活動同時開放線上直播，除實際與會百來名民眾外，千人觀看直播，目前累積總點閱破萬。

現為日本參議院議員的赤松健透過錄影參與，他首先謝謝台灣讀者喜愛他的作品，但同時也指出有件事情讓他擔憂，「就是在台灣目前有相關單位以主觀的角度，從外表來判定一個角色是否成年，並且企圖加強法律規範。」他希望論壇能有各方踴躍提出意見及交流，並取得好成果。

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日本漫畫家協會會長千葉徹彌透過影片表示，台灣漫畫家朋友們都非常年輕，且是在這世上寶貴的人才，想必未來將創造出許多精采的作品，具壓抑創作力的法律規定，會帶來比法律推動者想像不到的影響，「漫畫創作活動就是如此微妙且細膩的事情」。

劉佳豪表示，論壇成果會整理成書面意見，提供政府相關部門參考，盼衛福部討論「兒少性剝削」認定通則時能充分邀請相關單位，或讓過程更公開，另因議題涉及創作自由，也希望文化部能協助創作者發聲，「最後更希望大家能繼續關心這個議題。」（編輯：李錫璋）1130310