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鳥山明68歲辭世遺願謝絕弔唁 七龍珠機器娃娃作品風靡整個世代

2024/3/8 13:37（3/8 13:52 更新）
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七龍珠1984年至1995年期間在集英社的週刊少年Jump連載，單行本首集封面是初到地球的幼年悟空，最後一集則是悟空經歷魔人普烏之戰後向地球上的大家致謝道別。（圖取自七龍珠官方網頁dragon-ball-official.com）
七龍珠1984年至1995年期間在集英社的週刊少年Jump連載，單行本首集封面是初到地球的幼年悟空，最後一集則是悟空經歷魔人普烏之戰後向地球上的大家致謝道別。（圖取自七龍珠官方網頁dragon-ball-official.com）
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（中央社東京8日綜合外電報導）以七龍珠等作品聞名的日本漫畫家鳥山明，3月1日因急性硬膜下血腫過世，享壽68歲。東映動畫公司與刊登過鳥山明作品的集英社紛紛發布聲明致哀。

鳥山明的工作室BIRD STUDIO今天發布聲明告知外界噩耗，稱「鳥山明熱心投入許多工作，而且還有許多事情尚未完成，相當遺憾他離開人世」。

聲明說鳥山明「身為漫畫家也留下一些作品，並受到世界許多人支持。他持續創作45年以上，由衷希望大家持續喜愛鳥山明獨特的作品世界，也深深感謝外界厚愛」。

聲明說鳥山明的葬禮已由親近的家人舉行完畢，並依照鳥山明尋求寧靜的意願，謝絕弔唁、奠儀、供品、獻花，也懇請媒體不要採訪鳥山明的家人。

此外，聲明表示目前尚未確定告別式，待確定之後會再向外界公布。

鳥山明出生於1955年，代表作包含「七龍珠」、「怪博士與機器娃娃」，也替「勇者鬥惡龍」、「超時空之鑰」、「藍龍」等知名遊戲設計角色。

他的作品1978年刊登於「週刊少年JUMP」後正式出道。

七龍珠作者鳥山明1日辭世，週刊少年JUMP等編輯部8日發聲明，讚揚感謝他的偉大創作成就。（左圖共同社；右圖取自Kami Sama Explorer Museum Flickr，CC BY-NC-SA 2.0）
七龍珠作者鳥山明1日辭世，週刊少年JUMP等編輯部8日發聲明，讚揚感謝他的偉大創作成就。（左圖共同社；右圖取自Kami Sama Explorer Museum Flickr，CC BY-NC-SA 2.0）

「怪博士與機器娃娃」1980年開始連載，1981年推出動畫，大獲好評。漫畫「七龍珠」1984年起連載，後被改編成動畫，在全球超過80個國家地區播出，擄獲許多觀眾的心。

鳥山明原定要在今秋推出七龍珠40週年新作動畫「七龍珠大魔」，不料卻在開播前與世長辭。

與鳥山明合作過的公司今天也紛紛發布聲明哀悼。

製作七龍珠等動畫的「東映動畫公司」在官網表示，「對此深感遺憾，並深切致哀，對能參與製作怪博士與機器娃娃以及七龍珠等名作、公司內有許多員工相當尊敬鳥山老師，也獲得許多製作相關的指導，對此由衷感謝」。

東映動畫公司說「能將鳥山明的作品製作成動畫，感到相當榮幸，恭敬地為故人祈求冥福」。

曾刊登鳥山明作品的「週刊少年JUMP」等編輯部也發布聲明，稱「集英社編輯部對這個突然消息深感悲痛，怪博士與機器娃娃、七龍珠、沙漠大冒險的漫畫超越國界，廣受全球讀者喜愛」。

聲明也指出「鳥山老師描繪的角色充滿魅力，他壓倒性的設計品味，深深影響許多漫畫家與創作者。在此讚揚老師偉大成就與表示感謝之意的同時，也恭敬為故人祈求冥福」。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1130308

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