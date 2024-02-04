「飆速宅男」聲優訪台 謝台灣捐款溫暖援助石川地震

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（中央社記者王寶兒台北4日電）日本動畫「飆速宅男」開播10年，飾演人氣角色「山頂蜘蛛男」的聲優森久保祥太郎今天現身台北國際動漫節，除重現角色經典詞「咻」，他特別透過媒體向台灣道謝，感謝對於日本石川地震的援助。

祥太郎今天接受媒體聯訪，並向台灣粉絲獻上新年祝福，希望大家都能度過快樂農曆新年假期，同時也很感謝台灣，「台灣人非常溫暖，包含捐款、加油的話等等，我們都有看到，真的非常感謝大家的心意」。

祥太郎5年前為宣傳「劇場版 無敵鐵金剛/INFINITY」舉辦首場在台簽名會，此行為了「飆速宅男」再度訪台舉行簽名會，他說，還記得親切的台灣人與許多台灣美食，「當時想著一定要再來台灣，現在終於來了」。

動畫「飆速宅男」改編自漫畫家渡邊航創作的同名漫畫作品，描述對自行車亳無概念、喜愛動漫文化的高中生小野田坂道，因緣際會下加入自行車社團的故事；漫畫自2008年連載至2021年，銷售突破3千萬本，在2013年時播出動畫，至今放送至第5季。

祥太郎於動畫中飾演的角色是卷島裕介，他在故事中以神秘抽車技巧聞名，擅長爬坡路段，其速度之快還被稱為「山頂蜘蛛男」，他在劇中以自身經歷鼓舞坂道找出自我騎車風格，是相當正向且廣為漫迷喜愛的角色。

今天簽名會上，有台灣粉絲就特別Cosplay卷島騎車造型服裝，令祥太郎驚喜不已，祥太郎則特別示範開心、驚訝與生氣等不同語氣的角色口頭禪「咻」，吸引粉絲鼓掌叫好；他也透露，「飆速宅男」配音聲優們當初為詮釋角色，幾乎都買了自行車，還會分別騎車到錄音室工作。

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祥太郎說，他很珍惜卷島這個角色，即使技巧不為他人認同，但也持續努力貫徹自己信念，展現獨特個性，「對我而言，他（卷島）讓我深刻體認到『要完成一件事情的方法不見得只有一個』，重要的是走自己的路。」

祥太郎回憶，自己最初想當演員，還曾跟學長一起參加劇團，但輾轉間就走到聲優領域，起初會有些挫敗，因為原先是想成為螢光幕前的人，但時至今日，他反而認為聲優才最適合他，「卷島的『方法不是只有一種』，這句話真的跟我的人生非常契合」。（編輯：陳仁華）1130204