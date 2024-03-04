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漢聲雜誌創辦人黃永松辭世 享壽80歲

2024/3/4 11:31（3/4 11:46 更新）
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「漢聲」雜誌創辦人黃永松4日辭世，享壽80歲。（中央社檔案照片）
「漢聲」雜誌創辦人黃永松4日辭世，享壽80歲。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王寶兒台北4日電）「漢聲」雜誌創辦人黃永松今天辭世，享壽80歲。作家楊渡表示，黃永松為文化的傳承創新貢獻一生，像來人世修行的神仙，如今修行圓滿了。

黃永松在1943年出生於台灣省桃園縣，1966年畢業於國立台灣藝術專科學校，1973年加入「V-10視覺藝術群」，以相機關照生活。1971年創辦英文版「漢聲」雜誌，以促進東西文化交流為創立宗旨。

根據國家文化記憶庫，「漢聲」英文版總共發行6年，出版了61期。從1987年1月起，中文版「漢聲」雜誌創刊，探討有關中國歷史、地理和人文的報導及論述，如「中國童玩」和「中國結」的相繼出版，曾造成一股「中國風」的熱潮。

黃永松運用攝影、出版工作長年投入民間文化採集與田野調查。台灣好基金會去年6月推出「V-10視覺藝術群：五友@池上攝影展」，黃永松當時就透過展覽回首創作生涯，表示不會特別自認是攝影家，攝影對他來說如文字，是文化記錄重要支柱之一，可以表達對自己民族和文化審美上的自信。

楊渡今天於社群平台臉書（Facebook）發文表示，今天早晨接到黃永松的兒子以簡訊告知：「我父親於今晨四時三十分辭世。」而黃永松因肝昏迷已住在加護病房多日。

楊渡表示，黃永松是民間工藝、表演藝術、民俗文化、廟宇建築、古蹟保存、歷史真相等的傳承人，也是守護神。「如今，守護世間的神仙，功德圓滿，要回去天庭了。願天上神仙一起來守護他，伴著他遠行。」（編輯：李亨山）1130304

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