黃永松堅持踩在泥土上 「漢聲」深入民間挖掘寶藏

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（中央社記者邱祖胤台北4日電）「漢聲」雜誌創辦人黃永松今晨過世，學者林谷芳推崇「漢聲」在黃永松的努力下，讓民俗的生命意涵被社會普遍接受；「漢聲」第一代編輯編輯黃盛璘則對黃永松堅持到現場田調、踩在泥土上的精神感到佩服。

「漢聲」雜誌開風氣之先深入民間挖掘寶藏，讓許多民間習以為常的事物重新被肯定，林谷芳接受中央社記者訪問表示，70年代是尋根的年代，許多留洋的知識分子揭竿而起，帶起重新連接傳統的風潮，但重點大半放在歷史中國所建構出的精英文化，如哲學、美學、藝術之上，唯獨「漢聲」挖掘民俗的生命意涵，使其意義為社會普遍接受。

林谷芳表示，5、60年代的台灣，連教科書都將米定位為次於麵包的食物，漢聲「米」專輯的出現則一掃原先的成見，台灣米文化後期的亮眼，漢聲正是開其先河的關鍵者。

林谷芳也表示，90年代就到大陸幫忙做民間文化重建的黃永松，在大陸相關領域，是神一般的存在，「我的朋友黃永松」，就像「我的朋友胡適之」，「講的人自豪、聽的人欽羨」。

「漢聲」雜誌第一代編輯、現為園藝治療師的黃盛璘表示，她對台灣文化的了解以及所有的編輯技術，都是被「漢聲」訓練出來的，「漢聲」在黃永松及吳美雲帶領下，每一篇專題都要到現場實地調查，深入了解之後才能動筆。

黃盛璘提到，當時每一趟任務都是一個文編搭配一個美編，文編負責採訪及寫作，美編則兼攝影，將畫面拍回來，最後在版面上做視覺的呈現，這種「到現場」的堅持至今仍影響黃盛璘，以及當年「漢聲」所有工作夥伴。

「漢聲」雜誌第一代美術編輯、藝術家郭娟秋告訴中央社記者，她剛畢業就到「漢聲」工作，雖然做的是美術編輯，但當時正進行一系列土地之旅的專題，黃永松帶著所有編輯到現場踏查，感受土地的力量，郭娟秋說，那種近在眼前的力量與民眾真實的生活，一定要到現場才能感受得到，這也是黃永松及「漢聲」一貫的堅持。

根據文化部「台灣大百科」網站記載，1971年1月黃永松、吳美雲、姚孟嘉及奚淞等4人，創刊「漢聲雜誌」英文版（ECHO），期間為傳統民俗活動建立分門別類的文、圖檔案資料；中文版「漢聲雜誌」1987年正式創刊，包括「中國童玩」、「中國結」等專輯相繼出版，造成一股「中國風」熱潮。

黃永松曾獲國內外無數獎項和榮譽，1980年獲「中國時報」選為70年代「風雲十年、文化十事」之一，評審認為「漢聲雜誌」是認識鄉土文化重要刊物，並在形式上帶動報導文學與報導攝影。（編輯：李亨山）1130304