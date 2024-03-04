漢聲雜誌發行人黃永松辭世 文化部長史哲表哀悼

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（中央社記者邱祖胤台北4日電）「漢聲雜誌」發行人黃永松今天辭世，享壽81歲。文化部長史哲聞訊深表哀悼與敬意。

史哲表示，黃永松一生全心致力文化傳承及採集民間藝術，對民間工藝、古蹟及攝影藝術等文化保存貢獻卓越，其辭世為台灣藝文界一大憾事。

根據文化部新聞稿，黃永松民國32年生於桃園龍潭，曾獲第9屆總統文化獎，在70年代所創辦的Echo、「漢聲雜誌」、「漢聲小百科」、「漢聲童話」等出版品，深入挖掘與梳理台灣民間文化，使當時社會更認識鄉土意義與民藝美學，且在此過程中培養出許多優秀的出版與編輯人才，「漢聲」所建立的民間文化基因庫，也提示後人對在地文化保存的研發與重視。

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新聞稿指出，黃永松所經營的英文漢聲出版有限公司出版「中國童話」，曾獲圖書金鼎獎「優良圖書獎」，美國「時代雜誌」將「漢聲雜誌」評選為「最佳行家出版物」；之後並成立「漢聲巷」書店，推廣閱讀及民間藝術。

去年國家攝影文化中心於「『台灣攝影家』系列叢書」出版「黃永松」攝影家專書，肯定他為民間傳統文化攝影累積豐碩可觀的珍貴成果。（編輯：張雅淨）1130304