台大戲劇系創系主任胡耀恆逝世 享壽88歲

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影片來源：NTU Focus 焦點．臺灣大學 EDU 頻道

（中央社記者趙靜瑜台北17日電）台大戲劇系創系主任及名譽教授，也是前兩廳院主任胡耀恆16日逝世，享壽88歲。台大戲劇系助教廖琇如受訪表示，追悼會等細節將會與胡耀恆家屬確認之後，再正式公布。

胡耀恆1936年生於中國湖北，台灣大學外文系畢業，美國貝勒大學碩士、印第安納大學戲劇系及比較文學系博士。曾任美國密西根州立大學教授、夏威夷大學副教授、澳洲墨爾本大學教授。

胡耀恆返台任教於台灣大學外文系、世新大學英語系，出版「世界戲劇藝術欣賞—世界戲劇史」，也曾兼任台灣大學外文系系主任。1990年起擔任時稱「國家戲劇院及音樂廳營運管理籌備處」（而後為「國立中正文化中心」，現國家兩廳院）主任，借調3年期滿返回台大任教。

胡耀恆擔任兩廳院主任任內，創辦PAR表演藝術雜誌，設立「電腦語音售票系統」，使觀眾能利用電話預訂票券，不再徒勞往返。1992年英國前首相柴契爾夫人及夫婿丹尼斯爵士訪台，前往兩廳院參觀，就是由胡耀恆接待。柴契爾夫人除了欣賞豫劇表演以及聆聽小號與管風琴合奏，也與表演者握手致意。

1995年，胡耀恆創立台灣大學戲劇研究所及大學部，著作包括從古希臘戲劇的緣起，到現時代歐美各國的前衛戲劇無不論及的經典著作「西方戲劇史」，翻譯劇本包括「伊底帕斯王」、「阿格曼儂」、「酒神的女信徒」等，也曾任九歌「中華現代文學大系」戲劇卷編輯委員。

國光劇團藝術總監王安祈今天收到台大戲劇系辦公室發出的消息，得知前輩遠行。她接受中央社專訪時表示，胡耀恆是她的老師輩人物，學術貢獻在西方戲劇史，但他擔任兩廳院主任3年，對於東方戲劇也相當重視。

王安祈回憶，1992年，兩廳院首度邀請崑曲專業演員華文漪來台演出崑曲「牡丹亭」，「那是台灣第一次有崑曲專業演員在台灣演出，也讓台灣崑曲從此萌芽，有了今天的繁花盛開。」

除此之外，王安祈表示，胡耀恆在擔任兩廳院主任任內，與副主任黃碧端創立了PAR表演藝術雜誌，對於台灣劇評的寫作具有關鍵性的影響，雜誌至今30多年，對於台灣表演藝術的滋養深具貢獻。

前國家兩廳院藝術總監李惠美接受中央社訪問時表示，胡耀恆以自己西方戲劇的專長，不但引進許多國際一流戲劇節目如歌舞伎等等，也帶來主題藝術節的概念，這相較於當時文化部前身的文建會或是台北市政府等官方主辦的藝術節，格外清新。

當時還是承辦人的李惠美回憶，胡耀恆是很率性的主管，沒有老闆架子，只有「胡言胡語」，「他只要突然靈光一現，有甚麼想法，鞋子也沒穿就赤腳跑進我們的辦公室分享，真的是性情中人。」李惠美表示，胡耀恆是一個妙語如珠，非常幽默的頑童老闆，令人無限懷念。（編輯：李亨山）1130217