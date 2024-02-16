蒲亭頭號政敵 俄媒：反對派領袖納瓦尼北極獄中過世

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（中央社莫斯科16日綜合外電報導）俄羅斯媒體今天引述獄政當局的說法報導，現年47歲的俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）已在北極圈流放地的監獄中逝世。

納瓦尼是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的主要政治對手，2018年時被禁止競選總統，理由是他過去曾被控犯下詐欺罪。納瓦尼盟友則稱相關指控是出於政治動機。

納瓦尼為俄國最著名的反對派領袖，他對於蒲亭掌權20多年來的合法正當性構成最嚴重威脅之一，不僅籌劃反政府的街頭示威，並運用自己的部落格和社群媒體揭露克里姆林宮和俄國企業涉及貪腐的情況。

納瓦尼先前在俄國西伯利亞（Siberia）中毒後，於2020年8月飛往德國接受治療。西方專家推斷納瓦尼中的毒是軍用級神經毒劑諾維喬克（Novichok），但俄國當局否認與此事件有任何關聯。

納瓦尼2021年自願返回俄羅斯的決定獲得全球欽佩，但他一抵達俄國隨即被捕，因欺詐和其他罪名被處刑期11年半。納瓦尼稱那些指控完全不實。

納瓦尼領導的政治運動已遭取締並被宣布為「極端主義」，他去年8月在最高安全級別的流放地又被加處了19年徒刑。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1130216