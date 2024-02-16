俄反對派領袖納瓦尼猝逝 澤倫斯基指控蒲亭謀殺

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（中央社柏林16日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）「顯然」是被俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的政權殺害，蒲亭必須為納瓦尼之死負責。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說：「他顯然是被蒲亭殺害，就像其他數以千計曾被折磨的人一樣。」他說，這證明為何必須使蒲亭「為他的行徑負責」。

俄羅斯聯邦監獄管理局（Federal Penitentiary Service）表示，反對派領袖納瓦尼今天在北極流放地逝世，享年47歲。

納瓦尼的死因迄今不明。俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）指稱，已針對他的死因展開調查。

蒲亭的政敵多半死於非命。俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）去年才離奇墜機身亡，此前他曾兵變未遂。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1130216