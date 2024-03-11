蒼鷺與少年摘金 宮崎駿時隔20年再奪奧斯卡最佳動畫

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（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）日本動畫大師宮崎駿今天以「蒼鷺與少年」在第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮獲頒最佳動畫片獎，繼2003年「神隱少女」之後再度抱回小金人。

除了兩座最佳動畫片獎，現年83歲的宮崎駿2014年也曾獲頒奧斯卡榮譽獎項「主席獎」。

「蒼鷺與少年」是宮崎駿第12部動畫長片，他原本打算在完成2013年作品「風起」之後退休，後來又「技癢」復出。

而「蒼鷺與少年」也不負眾望，成了宮崎駿繼「神隱少女」、「霍爾的移動城堡」和「風起」之後，第4度入圍奧斯卡最佳動畫片的作品，在這個類別的入圍次數與皮克斯（Pixar）的彼特達克特（Pete Docter）並列第一。

「蒼鷺與少年」先前已在金球獎和有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）接連獲獎。

本屆與「蒼鷺與少年」一起爭奪奧斯卡榮譽的動畫片還包括「元素方城市」（Elemental）、「怪物少女妮莫娜」（Nimona）、「再見機器人」（Robot Dreams）以及「蜘蛛人：穿越新宇宙」（Spider-Man: Across the Spider-Verse）。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130311