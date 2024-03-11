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「滯留生」達芬喬伊藍道夫奪奧斯卡女配角 橫掃頒獎季

2024/3/11 07:32（3/11 07:38 更新）
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（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）今年好萊塢頒獎季已領獎領到手軟的美國女星達芬喬伊藍道夫（Da’Vine Joy Randolph），今天再度以「滯留生」（The Holdovers）獲頒奧斯卡最佳女配角獎。

今天之前，達芬喬伊藍道夫已接連獲得英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）、影評人大獎（Critics' Choice Awards ）、金球獎（Golden Globes）、獨立精神獎（Independent Spirit Awards）、美國演員工會獎（Screen Actors Guild Awards）等肯定。

得獎連連的她曾謙虛表示：「我沒有任何期待，我也不押寶（自己會贏）。我只專注於此時此刻，且每次（得獎）都讓我大感意外。在我眼裡，沒有一件事是理所當然的。」

達芬喬伊藍道夫知名度雖不高，卻是實力派演員。她曾就讀於耶魯大學戲劇學院（Yale School of Drama），2011年取得碩士文憑，畢業不過半年就在倫敦西區（West End）登台演出，2012年更以音樂劇「第六感生死戀」（Ghost: The Musical）入圍東尼獎。

達芬喬伊藍道夫這次生涯首度入圍奧斯卡就得獎。

她今天擊敗「奧本海默」（Oppenheimer）的愛蜜莉布朗（Emily Blunt）、「紫色姐妹花」（The Color Purple）的丹妮兒布魯克斯（Danielle Brooks）、「Barbie芭比」（Barbie）的艾美莉卡弗瑞娜（America Ferrera）以及「泳不放棄」（Nyad）的茱蒂福斯特（Jodie Foster），贏得青睞。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130311

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