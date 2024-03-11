更多編輯台推薦新聞：
太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿
生活

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆
運動

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆

二戰後最全面UFO調查 五角大廈：查無外星人證據
國際

二戰後最全面UFO調查 五角大廈：查無外星人證據

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1
生活

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
奧斯卡紅毯艾瑪史東薄荷綠立體禮服亮相 安雅泰勒喬伊魚鱗造型吸睛
首頁 / 娛樂
奧斯卡獎
新聞專題
奧斯卡獎2/74
首頁 / 娛樂

小勞勃道尼「奧本海默」不負眾望出線 奪奧斯卡最佳男配角

2024/3/11 08:41（3/11 09:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國男星小勞勃道尼10日以「奧本海默」奪下奧斯卡最佳男配角獎。（路透社）
美國男星小勞勃道尼10日以「奧本海默」奪下奧斯卡最佳男配角獎。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）美國男星小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）今天以「奧本海默」（Oppenheimer）勇奪奧斯卡金像獎最佳男配角獎。

這是小勞勃道尼生涯第3度入圍奧斯卡，首度獲獎。有影評直呼這是小勞勃道尼遲來30年的肯定，早在他1993年以「卓別林與他的情人」（Chaplin）首度入圍時就該登上影帝寶座，只可惜當年敗給「女人香」（Scent of a Woman）的艾爾帕西諾（Al Pacino）。

小勞勃道尼2009年第二度問鼎小金人，以「開麥拉驚魂」（Tropic Thunder）入圍最佳男配角獎，最後敗給「黑暗騎士」（The Dark Knight）已故影星希斯萊傑（Heath Ledger）。

小勞勃道尼這回人生第三度挑戰奧斯卡終於順利鍍金，擊敗的競爭對手包括「美國小說」（American Fiction）的斯特林布朗（Sterling K. Brown）、「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）的勞勃狄尼洛（Robert De Niro）、「Barbie芭比」（Barbie）的雷恩葛斯林（Ryan Gosling）以及「可憐的東西」（Poor Things）的馬克魯法洛（Mark Ruffalo）。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130311

延伸閱讀
小勞勃道尼擺脫毒癮陰霾 蛻變成好萊塢票房保證更新／奧斯卡第96屆入圍暨得獎名單奧斯卡紅毯艾瑪史東薄荷綠立體禮服亮相 安雅泰勒喬伊魚鱗造型吸睛
奧斯卡獎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
蒼鷺與少年摘金 宮崎駿時隔20年再奪奧斯卡最佳動畫
172.30.142.46