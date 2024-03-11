小勞勃道尼「奧本海默」不負眾望出線 奪奧斯卡最佳男配角

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（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）美國男星小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）今天以「奧本海默」（Oppenheimer）勇奪奧斯卡金像獎最佳男配角獎。

這是小勞勃道尼生涯第3度入圍奧斯卡，首度獲獎。有影評直呼這是小勞勃道尼遲來30年的肯定，早在他1993年以「卓別林與他的情人」（Chaplin）首度入圍時就該登上影帝寶座，只可惜當年敗給「女人香」（Scent of a Woman）的艾爾帕西諾（Al Pacino）。

小勞勃道尼2009年第二度問鼎小金人，以「開麥拉驚魂」（Tropic Thunder）入圍最佳男配角獎，最後敗給「黑暗騎士」（The Dark Knight）已故影星希斯萊傑（Heath Ledger）。

小勞勃道尼這回人生第三度挑戰奧斯卡終於順利鍍金，擊敗的競爭對手包括「美國小說」（American Fiction）的斯特林布朗（Sterling K. Brown）、「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）的勞勃狄尼洛（Robert De Niro）、「Barbie芭比」（Barbie）的雷恩葛斯林（Ryan Gosling）以及「可憐的東西」（Poor Things）的馬克魯法洛（Mark Ruffalo）。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130311