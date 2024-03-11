奧斯卡紅毯吹閃亮風 艾瑪史東淡綠禮服搶影后

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）第96屆奧斯卡金像獎（Oscars）頒獎典禮今天舉行，男女明星們輪廓鮮明、閃閃發亮的禮服，以及「芭比」（Barbie）帶來的粉紅風潮是今年紅毯一大看點。

路透社報導，以「墜惡真相」（Anatomy of a Fall）入圍最佳女主角獎項的珊卓惠勒（Sandra Huller）穿了一套超級大V領的低胸黑色禮服，女星伊娃隆格莉亞（Eva Longoria）和麗塔莫瑞諾（Rita Moreno）也選擇黑色系，領口的線條同樣搶眼。女星辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）則挑了深綠色禮服，誇張的蓋袖從肩部一直延伸到後背。

以「可憐的東西」（Poor Things）角逐最佳女主角獎項的艾瑪史東（Emma Stone）穿上淡綠色無肩帶長禮服，腰部綴有波浪型衣擺。

藉著「Barbie芭比」（Barbie）入圍最佳女配角獎項的艾美莉卡弗瑞娜（America Ferrera）選擇閃亮的粉紅緊身禮服。

女星們也很青睞午夜藍，例如競爭最佳女主角獎項的「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）演員莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）和「泳不放棄」（Nyad）的安妮特班寧（Annette Bening），還有同樣以「泳不放棄」入圍最佳女配角獎項的茱蒂福斯特（Jodie Foster）。

在男星方面，雖然許多人仍選擇不會出錯的黑色燕尾服，但也有數人勇於打破傳統。

以「魯斯汀」（Rustin）入圍最佳男主角獎項的科爾曼杜明戈（Colman Domingo）的燕尾服綴有銀色鈕扣，並以蝶形領結搭配耀眼的領針。

以「Barbie芭比」獲提名最佳男配角的雷恩葛斯林（Ryan Gosling）穿了一件有閃亮飾邊的西裝外套，沒有打領帶；以「大師風華：真愛樂章」（Maestro）入圍最佳男主角獎項的布萊德利庫柏（Bradley Cooper）也捨棄領帶；動作片男星巨石強森（Dwayne "The Rock" Johnson）以亮面青色西裝現身紅毯，同樣未打領帶。

少數女星選擇褲裝，例如角逐最佳導演的「墜惡真相」潔絲汀楚特（Justine Triet）穿了一套飾有閃亮線條的褲裝。

今年紅毯上的一個醒目配件是呼籲加薩（Gaza）停火的紅色別針，歌曲創作兄妹檔歐康奈爾（Finneas O'Connell）與怪奇比莉（Billie Eilish）、演員馬克魯法洛（Mark Ruffalo）都有配戴。

歐薩吉部落（Osage Nation）成員披著繽紛的部落服飾步上紅毯，並將在頒獎典禮上演唱以「花月殺手」獲提名為最佳歌曲的作品。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1130311