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「金門」爭奧斯卡 導演江松長拚奪獎：要讓國際了解台灣人的心情

2024/3/9 16:10（3/9 16:29 更新）
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紀錄片「金門」（Island in Between）入圍第96屆奧斯卡金像獎，角逐最佳紀錄短片。導演江松長（Leo Chiang）（左）與視納華仁（CNEX）董事長蔣顯斌（右）在2020年一趟金門之旅觸發了拍攝的動機。（CNEX提供）中央社記者林宏翰傳真 113年3月9日
紀錄片「金門」（Island in Between）入圍第96屆奧斯卡金像獎，角逐最佳紀錄短片。導演江松長（Leo Chiang）（左）與視納華仁（CNEX）董事長蔣顯斌（右）在2020年一趟金門之旅觸發了拍攝的動機。（CNEX提供）中央社記者林宏翰傳真 113年3月9日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯8日專電）紀錄短片「金門」入圍奧斯卡，導演江松長與團隊抵達洛杉磯。他今天透露典禮當天將穿台灣設計師的燕尾服，與同志伴侶一起走紅毯。

片長約20分鐘的「金門」（Island in Between）入圍第96屆奧斯卡金像獎，與另一部台裔導演王湘聖作品「奶奶與外婆」共5部入圍作品，角逐「最佳紀錄短片」。

「金門」題材一方面聚焦金門，一方面向世界述說台灣故事。這部短片是2001年導演李安作品「臥虎藏龍」獲得最佳外語片之後，相隔23年再有台灣作品入圍奧斯卡決選名單。

影片來源：The New York Times

駐洛杉磯台灣書院今天為「金門」團隊舉行媒體見面會，江松長（Leo Chiang）、 視納華仁（CNEX）董事長蔣顯斌、執行長陳玲珍及製作團隊成員一同座談，分享創作理念。

被問到得獎感言準備好了沒？江松長笑說：「說實話我還沒有準備好。」

他透露奧斯卡當天，將穿上台灣設計師詹朴（Apu Jan）燕尾服，與同性伴侶歐子凌（Daniel Ostling）一起走紅毯。兩人在2019年台灣通過同婚合法化時結婚。據了解，歐子凌為劇場舞台設計師，在台灣大學戲劇系任教。

江松長表示，如果有機會站上領獎台，「盡量希望介紹台灣給大家認識，引起國際觀眾對台灣的好奇心，無論是在網路上搜尋、來台灣玩，希望讓國際觀眾對台灣有更深入的瞭解」。

江松長透過個人與家庭的視角，藉由「金門」特殊處境，凸顯台灣人在大國角力下的複雜處境。他今天受訪強調，這部片「最重要的不是把地緣政治的細節講清楚，最重要的是讓大家了解身為台灣人的心情」。

紀錄片「金門」（Island in Between）入圍第96屆奧斯卡金像獎，角逐最佳紀錄短片，導演江松長（Leo Chiang）8日表示，希望藉著影片讓世界更認識台灣。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年3月9日
紀錄片「金門」（Island in Between）入圍第96屆奧斯卡金像獎，角逐最佳紀錄短片，導演江松長（Leo Chiang）8日表示，希望藉著影片讓世界更認識台灣。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年3月9日

新浪網共同創辦人、視納華仁（CNEX）董事長蔣顯斌談到視納華仁成立16年來，鼓勵紀錄片創作的理念。蔣顯斌表示，紀錄片鼓勵人們思考與對話，「讓人們認識我們存在的世界」，一般新聞媒體上看到很多的標題、關鍵字，但透過紀錄片的視角，能夠認識到這些關鍵字的背後都是活生生的人。

「金門」這部片的起心動念，源自2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發期間，蔣顯斌與江松長走訪金門，對於金門這塊土地代表的「邊界的故事」產生興趣，從而觸發「以金門為起點，講台灣的故事」的想法。

蔣顯斌表示，這次「金門」入圍奧斯卡是對CNEX很大的鼓勵，他們將會繼續用紀錄片推動更多的對話，「讓更多人認識台灣，這件事本身就是很有價值的事」。

第96屆奧斯卡頒獎典禮將於美國西岸時間10日下午4時（台灣時間11日上午7時）在洛杉磯的好萊塢杜比劇院（Dolby Theatre）舉行。（編輯：馮昭）1130309

紀錄片「金門」（Island in Between）入圍第96屆奧斯卡金像獎，角逐最佳紀錄短片，導演江松長（Leo Chiang）（後排左3）與視納華仁（CNEX）董事長蔣顯斌（後排右3）與製作團隊抵達洛杉磯。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年3月9日
紀錄片「金門」（Island in Between）入圍第96屆奧斯卡金像獎，角逐最佳紀錄短片，導演江松長（Leo Chiang）（後排左3）與視納華仁（CNEX）董事長蔣顯斌（後排右3）與製作團隊抵達洛杉磯。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年3月9日
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「金門」角逐奧斯卡 導演江松長盼國際更認識台灣
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