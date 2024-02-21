兩岸緊張加劇 「金門」導演江松長倡和平可貴

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（中央社記者尹俊傑紐約20日專電）金廈海域爭端加劇兩岸緊張之際，紀錄片「金門」導演江松長說，希望作品提醒觀眾和平的可貴與脆弱，「大家需要珍惜，要小心地往前走，不要碰觸一些讓事情更惡化的東西」。

談起「金門」（Island in Between）從上百部作品脫穎而出、入圍第96屆奧斯卡金像獎最佳紀錄短片，江松長說，感覺拍紀錄片20年來總算達到一個里程碑，非常開心。特別是票選者都是紀錄片圈子中的美國影藝學院（AMPAS）會員，得到同業認同，彌足珍貴。

駐紐約台北文化中心今天舉辦紀錄片「金門」、「食飽未」（Come Hungry）聯合放映活動期間，江松長接受中央社訪問，暢談旅美背景、「金門」拍攝動機及傳達的理念、本屆奧斯卡最佳紀錄短片入圍作品中特別濃的台灣故事。

中國一艘快艇近期越界闖入金門水域，遭海巡署追緝後翻覆釀成2死，中方海警隨後在金廈海域展開常態化執法巡查。「金門」角逐3月10日頒獎的奧斯卡之際，兩岸關係緊張加劇。

江松長被問及「金門」在此背景下能帶給觀眾什麼啟發時說，希望作品能提醒觀眾和平可貴，「至少我認識的台灣人都是支持和平，希望我們能好好地過日子，能好好地計劃我們的未來」。

「金門」片長近20分鐘，台灣土生土長的江松長呈現當地生活樣貌，簡述金門戰地歷史，並反思個人對台灣、中國及美國的矛盾情感，英文片名同時隱喻金門、台灣本島。

談起拍片起心動念，江松長說，金門戰地遺跡、美麗閩南建築、漂亮又平靜的自然環境深深吸引他。小時候聽金門故事，多是當兵危險、不方便、不舒服，實地到訪後才發現可用各種有趣角度看金門。他希望用台美雙國籍身分，把故鄉的故事「翻譯」給國際觀眾，幫助他們了解台灣多元又複雜的情況。

限於片長，「金門」未深入探究當地人複雜的身分認同。江松長認為，本片目標受眾並非台灣人，加上紀錄短片本來就不適合講完整歷史，他因此把作品定位為引子，期待國際觀眾對台海局勢產生興趣後，自行尋找更多關於金門或台灣的故事。

江松長15歲時移民美國，父母留在台灣，他因而對台灣懷有深厚情感。今天出席活動時，他的領口可見中華民國國旗別針，並強調「金門」是台灣片，他與監製錢孝貞都是旅美台灣人，媒體稱呼「台裔美籍」並不精確。

江松長從小懷有電影夢，促使他從高科技轉換跑道念影片製作，之後一直待在紀錄片圈子。談到紀錄片吸引他之處，江松長說，一直很熱愛旅遊，而拍攝紀錄片是能遊歷四方、認識各種有趣的人的絕佳方式。

他說：「我一直覺得，有時候真實故事比編出來的劇更精采、更好看。」

拍攝「金門」期間，江松長深刻體悟金門人背景與大部分台灣本島人完全不同，金門人對兩岸關係或對台澎金馬的感受讓他學到很多。即使這部作品目標受眾不是台灣人，他仍希望更多台灣本島人能實地到訪金門，對當地歷史、現狀與人民有更深認識，進而形塑個人看法。

值得一提的是，除「金門」外，台裔美籍導演王湘聖執導的「奶奶跟外婆」（Nǎi Nai & Wài Pó）也入圍本屆奧斯卡最佳紀錄短片，同獎項中出現2部具台灣背景的作品。

江松長直呼開心，因為觀眾能從2部短片中見到台灣的多元性，既有長輩可愛、有趣的關係，也有台海歷史脈絡與微妙的現狀，希望未來能看到更多台灣故事。

江松長就在朝這方向努力。他的新作取材個人故事，也就是當年身為小留學生移民美國的體驗，目前處於「初步拍攝」階段，預計明年完成。

今天與「金門」同場放映的「食飽未」也是台灣主題，導演為2020年奧斯卡最佳紀錄短片得主卡蘿戴辛格（Carol Dysinger），從新北市蘆洲湧蓮寺周邊市場光景聚焦台灣美食、傳統與認同，用影像構成她口中獻給常民生活的城市交響曲。

映後座談中，「金門」拍攝手法引起熱烈討論，也有觀眾好奇「金門」傳達的政治理念在台灣得到什麼迴響。

江松長回答：「我沒有代替全體台灣人發言，但我認為，我們多數人都不想要衝突，我們渴望和平。我們想更了解局勢，以便解釋給世界其他地方的人聽，讓他們知道我們努力追求的是什麼。」（編輯：廖漢原）1130221

駐紐約台北文化中心20日舉辦台灣主題紀錄片「金門」、「食飽未」放映活動，邀請導演及監製出席映後座談。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年2月21日