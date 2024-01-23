「金門」入圍奧斯卡紀錄短片5強 江松長盼倡導和平

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（中央社記者王心妤台北23日電）台裔美籍導演江松長的「金門」入圍第96屆奧斯卡獎最佳紀錄短片，為台灣紀錄短片開創歷史。江松長表示，英文片名也是隱喻「台灣」，希望能在倡導和平上發揮作用。

江松長晚間透過台灣出品單位表示，「金門」（Island in Between）英文片名有隱喻台灣之意，他在台灣出生、在美國長大，也曾跟中國的紀錄片工作者合作，這樣的經歷讓他見證這些國家與地區數十年來的轉變。

他希望從當地居民的生活出發，探討兩岸及國際關係，「特別是在全球正努力理解與彌合烏克蘭與俄羅斯以及以色列與哈馬斯之間的對戰狀態時，我期望我的影片能在倡導和平方面發揮一點作用」。

江松長日前接受中央社記者專訪時表示，從小就憧憬拍電影，就算進入美國蘋果（Apple）當工程師，仍放不下電影夢，最後便決定辭職追夢。

「金門」除了獲得獎項肯定，也掀起觀眾的熱烈討論。江松長表示，作品放上「紐約時報」Op-Docs平台後，不到一個星期已經有數十萬的觀看次數，留言也超過上百則，不少觀眾都從中找到共鳴，有些人說過去不理解台灣與中國的關係，但他們從影片能感受到台灣被邊緣化的感受，或是面臨民族認同的掙扎。

製作人錢孝貞今晚表示，「金門」走遍世界並觸動不同地方人們的心靈，讓他非常自豪。監製蔣顯斌與陳玲珍表示，期待把這個獨特的故事傳遞給全球觀眾，並持續運用紀錄片促進對話與反思。

文化部長史哲今天也恭喜「金門」入圍，繼2021年導演鍾孟宏執導「陽光普照」入選奧斯卡15強短名單後，「金門」從各國強片中脫穎而出，代表台灣電影作品產創能量源源不絕且屢獲佳績。（編輯：唐聲揚）1130123