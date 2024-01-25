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「芭比」導演、女主角成奧斯卡遺珠 影迷抱屈

2024/1/25 12:49（1/25 14:28 更新）
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圖為電影「芭比」導演葛莉塔潔薇（左起），女主角瑪格蘿比。（路透社）
圖為電影「芭比」導演葛莉塔潔薇（左起），女主角瑪格蘿比。（路透社）
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（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）每當奧斯卡金像獎公布入圍名單，總會掀起一陣熱議，有哪些電影和演員成了遺珠，但鮮少出現如同賣座強檔「Barbie芭比」在重要獎項意外落榜，引發網友群情激憤的情況。

法新社報導，去年夏天掀起粉紅浪潮的「Barbie芭比」巧妙諷刺女性在獲得才華認可方面所面臨的困難，這回雖一舉入圍最佳影片等8項大獎，女主角瑪格蘿比（Margot Robbie）、導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）卻爆冷落榜，飾演「肯尼」（Ken）的男星雷恩葛斯林（Ryan Gosling）則入圍了最佳男配角，更讓許多人為她們抱屈。

美國小說家梅澤（Brad Meltzer）在社媒平台寫道：「提名肯尼而不是芭比，根本就是電影中的情節。」

葛莉塔潔薇這部熱門電影輕鬆融合社會評論和泡泡糖流行文化，票房超過10億美元，奧斯卡公布入圍名單時，外界都看好這部作品將入圍多項重要大獎。

葛莉塔潔薇和瑪格蘿比先前已獲得一連串提名肯定，可望躋身好萊塢最高榮譽殿堂。

儘管這部電影最終入圍最佳影片、最佳改編劇本和最佳女配角等8項大獎，葛莉塔潔薇和瑪格蘿比卻被排除在最佳導演和最佳女主角名單之外。

「肯尼」雷恩葛斯林率先為她們鳴不平。他說：「沒有她們倆的才華、勇氣和創造力，這部電影不可能得到這麼多認可，所以如果說我對她們沒有在各自獎項獲得提名感到失望，都有點輕描淡寫了。」

同樣在片中飾演「肯尼」（芭比身邊的男性通通叫做肯尼）的劉思慕（Simu Liu）也讚揚葛莉塔潔薇和瑪格蘿比為了將「芭比」拍成電影而奮鬥的過程。

他在社群媒體寫道：「她們攜手發起一場運動，感動全世界，重振了影壇。她們值得擁有一切。她們就是一切，」

為葛莉塔潔薇和瑪格蘿比抱屈的不僅是一同演出這部作品的演員，還有千千萬萬網友。

網友克萊默（Charlotte Clymer）在前稱推特（Twitter）的X寫道：「讓我看看我的理解是否正確：奧斯卡讓『Barbie芭比』入圍最佳影片（共8項提名），這是一部關於女性在父權結構中被邊緣化和隱形的電影，卻沒讓執導這部作品的女性入圍最佳導演。」

此外，為葛莉塔潔薇和瑪格蘿比發聲的還有曾出馬角逐總統大位的美國前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。

希拉蕊．柯林頓寫道：「葛莉塔潔薇和瑪格蘿比贏得票房，卻無緣（奧斯卡）獎座可能令人惋惜，但數以百萬計粉絲都愛妳們。妳們已遠遠不只是夠好了（Kenough，合併Ken和enough）。#希拉蕊芭比。」（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1130125

#肯尼
#芭比
#葛莉塔潔薇
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